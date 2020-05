Artiklen: 20-årig blev taget for at køre uden kørekort

Klokken 13.46 søndag blev en 20-årig mandlig bilist fra Kvistgård standset og kontrolleret på Strandvejen i Snekkersten. Her viste det sig, at han ikke besad retten til at køre bil, og han blev derfor sigtet for forholdet