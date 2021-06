1.9 km. svømning, 90.1 km. cykling, 21.1 km. løb: Ironman er tilbage

Ironman gennemføres i Helsingør søndag den 27. juni efter to års fravær. Foto: Allan Nørregaard

Helsingør - 12. juni 2021 kl. 08:17 Kontakt redaktionen

Europas første IRONMAN 70.3 triatlon race skydes i gang med kanoner foran Kronborg slot søndag den 27. juni.

The IRONMAN Group og Helsingør kommune kan byde atleter velkommen til IRONMAN 70.3 European Championship i Helsingør, hvor de forsvarende mestre får kamp til stregen fra nogle af de hurtigste i verden, samt et utroligt stærkt felt af danske triatleter.

- Det glæder mig utrolig meget, at Helsingør Kommune i dag kan melde ud, at IRONMAN 70.3 2021 i Helsingør bliver en realitet. Det bliver 4. gang, at IRONMAN 70.3 European Championship afholdes i Helsingør - og det plejer at være en meget festlig dag, siger borgmester Benedikte Kiær.

- I halvandet år har aflysninger, nedlukning og restriktioner været hverdagen. Jeg har ventet med længsel på, at det blev muligt at åbne op for kultur- og sportslivet igen og få liv og aktiviteter tilbage i vores kommune. Det får vi med et internationalt event som IRONMAN 70.3, og jeg glæder mig! Og samtidig er det også glædeligt, at vi et par dage før igen får mulighed for at prøve 4.18.4 af igen og føle os som Ironman i mindre format, lyder det fra borgmesteren.

- Efter 2 års venten siden sidste IRONMAN 70.3 European Championship i Helsingør, har vi glædet os meget til at afvikle denne festlige triatlon event. Gennem et stærkt samarbejde med Helsingør kommunes medarbejdere, myndigheder, Triatlon Danmark og Dansk Idrætsforbund, har The IRONMAN Group igen mulighed at invitere til en event som er et Europæisk Mesterskab værdigt, og samtidig sørget for at det kan afvikles sikkert under de nuværende omstændigheder. Det er vi utrolig taknemmelige for, og ser frem til endnu en fantastisk dag i Helsingør, siger Mads Meincke, Regional Director North EMEA.

Eventen tiltrækker nogle af bedste professionelle triatleter i verden, herunder de to forsvarende Europæiske mestre fra 2019. Pro-feltet i år forventes at være det stærkeste der nogensinde har været i Helsingør til et Europæisk Mesterskab. Der er i alt 100 kvalificerende pladser til IRONMAN 70.3 World Championship 2021 i St. George i Utah, og yderligere 25 kvalificerende pladser givet eksklusivt til kvindelige atleter fra Women For Tri initiaivet.

I IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore svømmer atleterne 1.9 km i Helsingør havn, cykler 90.1 km rundt i Nordsjælland og løber 21.1 km i midtbyens gader og omkring Kronborg slot.

Arrangementet medfører en større nedlukning af veje og områder.