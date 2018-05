Se billedserie Sådan så det ud, da sprængladningen blev anbragt ved indgangsdøren til politigården. Foto: Skånepolisen

19-årig mand mistænkt for bombe mod politigård

Helsingør - 26. maj 2018 kl. 04:51 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bombesprængningen som ødelagde politistationens i Helsingborgs indgang bliver set som et angreb på demokratiet. Det vakte opmærksomhed i hele Sverige og både justitsminister Morgan Johansson og statsminister Stefan Løfven var ude at kommentere sagen, da en bombe sidste år i oktober eksploderede på Helsingborgs politigård, som ligger i bydelen Berga.

Eksplosionen, som fandt sted kort efter midnat, gav rystelser i hele bygningen, hvor omkring 100 betjente arbejder, og ødelagde hele indgangspartiet.

Sprængningen blev af blandt andre statsminister Stefan Løfven(S) set som et angreb på demokratiet, og et tegn på, at indsatsen mod en organiserede kriminalitet skal styrkes.

På trods af en massiv efterforskningsindsats og offentliggørelse af videoovervågningen, så varede det længe inden politiet kom i nærheden af nogen tænkelig gerningsmand. Derudover kom det frem, at der forud for episoden ikke var nogen forhøjet trusselsbillede mod politiet i Helsingborg.

Kæmpe-aktion i udsat område

Nu ser der imidlertid ifølge avisen Helsingborgs Dagblad ud til at ske noget i sagen.

For i forbindelse med en stor aktion mod den organiserede kriminalitet i det udsatte boligområde Drottninghög i sidste måned blev 11 unge mænd efterfølgende varefængslet for grov narkotikakriminalitet.

En af mændene, en 19-årig mand, er nu også mistænkt for sprængningen på politigården. Beviserne er dog endnu ikke tilstrækkelig stærke til de kan danne grundlag for en varetægtsfængsling. Derfor sidder han kun fængslet på baggrund af en sigtelse for grov narkotikakriminalitet. Politiet mener, at den unge mand havde en fremtrædende rolle i en lokal liga, som solgte hash og kokain på Drottninghög.

Indgik i sag om mordforsøg

Den 19-årige er trods sin unge alder allerede straffet for overtrædelse af våbenloven. Hans navn har ifølge Helsingborgs Dagblad også optrådt i forbindelse med en efterforskning af et mordforsøg.

Den 19-åriges forsvarsadvokat. Byron Törnström, siger til avisen, at den 19-årige ikke har fået at vide, hvad han mere præcist er mistænkt for, at han ikke kan forsvare sig mod anklagerne.

Den mistænktes far har også været ude i medierne, og har afvist, at det skulle være hans søn, man ser på videoovervågningsbilleder fra bombesprængningen.

- Jeg havde jo set det med det samme, hvis det var ham på billedet. Han er betydeligt kraftigere bygget, siger faderen.