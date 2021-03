Artiklen: 19-årig knaldet for narkokørsel

På Kongevejen udenfor Helsingør blev en 19-årig mandlig bilist fra Mørkøv standset af en patrulje klokken 22.49. Her blev han anholdt og sigtet for narkokørsel, idet han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, oplyser Nordsjællands Politi.