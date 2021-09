Arrangementet spiller sammen med den aktuelle udstilling Sort energi og Grønne Håb. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 1.800 unge til grønne uddannelses-dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1.800 unge til grønne uddannelses-dage

Helsingør - 15. september 2021 kl. 10:22 Kontakt redaktionen

Den 21. og 22. september danner Danmarks Tekniske Museum ramme for to uddannelsesdage, hvor mere end 1.800 elever kan møde deres måske fremtidige uddannelse. Eventet er allerede udsolgt og museet glæder sig til at give de unge en idé om hvilken uddannelse de kan tage, hvis de vil arbejde med den grønne omstilling.

- Mange unge er bekymrede for klimaforandringerne. Derfor er det vigtigt, at de ved, at de kan være med til at gøre en forskel. Ikke kun ved at være politisk aktive, men også i deres valg af uddannelse og karriere", siger Birgitta Præstholm, leder af læring på Danmarks Tekniske Museum.

Der mangler STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) kompetencer i Danmark og de unge skal vide, at de også her kan skabe sig en spændende karriere. Til uddannelsesdagene er der mange uddannelser repræsenteret, både de erhvervsmæssige som U/Nord og NEXT og de videregående som DTU og Professionshøjskolen Absalon.

- Vi glæder os til at fortælle, hvordan maskiningeniører ser problemer som udfordringer og hvordan vi udvikler løsninger ved hjælp af bæredygtige teknologier, siger Jim McLean fra Absalon Maskinteknologi, som er en af uddannelserne man kan møde.

De unge kan i løbet af dagen gå på opdagelse blandt uddannelsesstande, aktuelle oplæg og i museets nye udstilling Sort energi og Grønne Håb. Udstillingen fortæller om vores voksende energibehov gennem de sidste to hundrede år og undersøger, hvordan vi kan skabe et skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder.

Museet har også et partnerskab med Forsyning Helsingør, som åbner dørene for skoleklasser i forbindelse med uddannelsesdagene. Her kan eleverne opleve, hvordan man arbejder med grøn omstilling på en arbejdsplads - og høre om konkrete medarbejderes karrierevalg.

Uddannelsesdagene vil blive styret af konferencier og skuespiller Christian Gade Bjerrum, som til daglig er klimaaktivist og arbejder for mere bæredygtig scenekunst.