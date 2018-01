Ved retssagen mandag i Retten i Helsingør blev en 18-årig syrisk mand idømt fire måneders fængsel og udvisning af Danmark, efter at være fundet skyldig i deltagelse i et overfald på to iranske mand, hvor han blandt andet skal have ramt den ene i baghovedet med et arabisk sværd eller en sabel. Den 18-årige havde tidligere på aftenen været til en fest på Kronborg Kollegiet (billedet), hvorfra der var kørt to biler med maskerede mænd til gerningsstedet i Ålsgårde. Foto: Lisbeth Rinda Torp.

Send til din ven. X Artiklen: 18-årig syrer udvist efter overfald med sværd og køller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

18-årig syrer udvist efter overfald med sværd og køller

Helsingør - 10. januar 2018 kl. 03:52 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 18-årig syrisk mand er blevet idømt fire måneders fængsel og udvisning af Danmark efter at have medvirket i et overfald på to iranere med sværd og køller. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det, der for en iransk mand fra Ålsgårde skulle have været en hyggelig aften i selskab med gode venner og en kop te, udviklede sig tirsdag den 26. september sidste år til en tur på skadestuen og efterfølgende psykiske traumer. Den iranske mand, A, lå på sengen og kiggede på sin mobil, da et ansigt pludselig tonede frem gennem det åbne vindue og brugte gardinet som maskering. »Kom udenfor«, lød det. A og hans lidt ældre ven, T, kom ud og så, at omkring otte maskerede mænd havde taget opstilling foran boligen på Sejerøvej med køller og noget, der lignede et arabisk sværd. Et overfald fulgte, hvor T blev slået i ryggen og A blev slået i baghovedet, formentlig med sværdet, og begyndte at bløde kraftigt. Han havde fået en 5 centimeter lang flænge i hovedet, som efterfølgende måtte syes med seks sting.

Maskerede mænd Efter at have siddet varetægtsfængslet i 3 måneder kom en af gerningsmændene bag overfaldet, en 18-årig syrisk mand, der har boet i Danmark siden 2015, mandag for retten. Den 18-årige, W, forklarede hvordan det hele var startet til en ganske våd fest på Kronborg Kollegiet. Hans forklarede, at hans ven, K, havde været i et skænderi »eller vist endda fået tæsk« tidligere på dagen, og snart befandt han sig i den ene af to biler med maskerede mænd med våben med kurs mod Ålsgårde. W forklarede, at han havde drukket en hel flaske vodka og var blevet tilbage i bilen for at ryge en joint, mens de andre gik ind på Sejerøvej.

En tabt hukommelse »Du vrøvler. Jeg tror simpelthen ikke på, at du ikke kan huske det«, sagde forsvarer for W, Esben Joakim De Meza, da det første vidne, W's ven K, endnu en gang sagde, at han ikke kunne huske, hvad der skete den pågældende aften. K havde ellers forklaret til politiet, hvordan W var gået forrest i angrebet på Sejerøvej, men da han pludselig befandt sig foran W og dennes familie i retssalen i Helsingør, var al hukommelse forsvundet, til stor frustration for både forsvareren og anklager Christina Grue.

Både W og K ønskede heller ikke at opgive navne på de øvrige involverede i overfaldet af frygt for repressalier.

Anderledes fattede var de to iranske mænd, A og T, begge intellektuelle af udseende, som i detaljer forklarede aftenens gang. Begge pegede på W, som det ansigt, de kunne huske fra aftenen, da han ikke havde haft samme grad af maskering som de andre. Det var W, der kaldte de to mænd ud på vejen og W, der foretog slagene, vurderede de. De to iranske mænd, der ligesom W er flygtninge og derfor havde tolk med i retten, fortalte desuden, at de efter overfaldet havde lidt af angst og søvnproblemer.

De havde dagen efter bedt om at blive flyttet til en anden flygtningebolig i Helsingør, og kom i stedet til Hobrovej. Skæbnen ville dog, at de her stødte ind i W igen, der havde overnattet hos en ven på Hobrovej. Ingen konfrontation fandt dog sted her.

Familie i Danmark Efter yderligere vidneforklaringer fra den sociale vicevært, der havde flyttet iranerne til Hobrovej, og W' danske kæreste, var tiden kommet til en afgørelse, og den nervepirrende ventetid tog især sin tydelige tørn på W's familie, der havde taget plads på de bagerste rækker.

Mens anklager Christina Grue talte for, at der skulle ske udvisning af Danmark, talte forsvarer Esben Joakim De Meza for en betinget udvisning, der altså kun ville træde i kraft, hvis W begik noget kriminelt igen. Han lagde vægt på, at W havde både sine forældre og søskende i Danmark, mens hans kun havde nogle onkler i Syrien.

Hos dommer Mikael Friis Rasmussen og de to domsmænd var der dog enighed. Den 18-årige syrer skulle udvises af Danmark og straf fen blev takseret til fire måneders ubetinget fængsel.

Den 18-årige syrer og hans forsvarer udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel ankelse af dommen.