Det er slut med gratis kviktest i Helsingør, men ikke slut med test. Helsingoranerne kan således fortsat få en hurtigtest lokalt, da den private udbyder Copenhagen Medical har valgt at blive i byen, men det kommer til at koste. Foto: PR-foto

175 kroner per næse: Firma tilbyder kviktest mod betaling

Det bliver alligevel muligt at få en kviktest i Helsingør, da Copenhagen Medical har besluttet at fortsætte i byen

Helsingør - 08. oktober 2021 kl. 15:55 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Efterhånden som flere er blevet vaccineret, og der er kommet bedre styr på pandemien, er behovet for test faldet så meget, at kviktestcentrene i hele landet lukker ned senest 9. oktober.

I Helsingør har det hidtil været muligt at blive testet for sygdommen i Laden på Vapnagård - det teststed lukkede ned i onsdags - samt på Færgeterminalen - her bliver den sidste næse podet i dag klokken 16.00.

Og dog. Copenhagen Medical har nemlig besluttet, at de fremover vil tilbyde test mod betaling - prisen bliver på 175 kroner for en omgang. Firmaet er meget begejstrede for at blive i byen:

- Vi har været glade for at have et rigtig velfungerende test-center i Helsingør Kommune, og vi har fået stor lokal opbakning. Derfor glæder vi os over, at vi nu kan åbne et helt nyt sundhedscenter i netop Helsingør, siger kommunikationschef i Copenhagen Medical Trine Baadsgaard i en pressemeddelelse.

Udover i Helsingør har Copenhagen Medical valgt at åbne sundhedscentre i Rudersdal og København.

Åbningstiderne i Helsingør bliver mandag til fredag fra 10-20 og søndag fra 10-18. Det er fra og med søndag 10. oktober.

345.000 podninger I løbet af pandemien er der blevet foretaget 345.000 podninger på Copenhagen Medicals to centre i Helsingør.

Det er værd at bemærke, at der fortsat vil være mulighed for at blive PCR-testet - uden beregning - På PCR-test er der normalt svar på prøven indenfor senest to dage. Se oversigten nedenfor:

Mandag, onsdag, fredag og søndag i Værftshallerne hal 17 fra klokken 08.00-13.30. Torsdag og lørdag er det samme sted, men fra 15.30-21.00. Om tirsdagen på Hellebækskolen i Ålsgårde fra 15.30-21.00.

