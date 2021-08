1,7 års fængsel: Våbendømt ringede selv til politiet

Den 29-årige havde anskaffet sig et funktionsdygtigt haglgevær, fordi han følte sig utryg i forhold til narkomiljøet.Foto: Allan Nørregaard

Helsingør - 21. august 2021 kl. 04:17 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Han følte sig ikke tryg, for nogen indenfor narkomiljøet ville ham det ondt.

Det angav en 29-årig mand som årsagen til, at han havde anskaffet sig et oversavet haglgevær med 11 tilhørende patroner, da han i Retten i Helsingør skulle forklare om baggrunden for, at han den 29. juni i år cirka klokken 20.20 ringede til politiet og fortalte, at han befandt sig på parkeringspladsen ved svømmehallen på Borgmester P. Christensens Vej.

Han meldte sig selv for at få beskyttelse, forklarede han ifølge domsbogen, og han erkendte sig da også skyldig i at have været i besiddelse af haglgeværet uden politiets tilladelse og under særligt skærpende omstændigheder på et offentligt tilgængeligt sted.

Udover geværet var han også i besiddelse af 11 haglpatroner, og i dommen indgår desuden en overtrædelse af narkotikaloven, idet han den 17. maj ud for Café Vitus på Strandvejen i Snekkersten at have været i besiddelse af 4,7 gram kakain, som han skulle sælge videre. Og endelig blev han dømt for overtrædelse af knivloven ved at have en kniv med en bladlængde på 8,3 cm. på sig på Hotel Marienlyst, hvor han havde lejet et værelse.

Den 29-årige erkendte sig i retten skyldig. Han forklarede, at han valgte at anmelde sig selv for at opnå beskyttelse ved at komme i fængsel. Han håber også at blive clean under sit fængselsophold.

I retten forklarede den 29-årige, at han har boet i Danmark i 26 år. Hans familie kommer fra Tyrkiet, men han er opvokset i Helsingør, og her bor hans forældre og søskende også. Han har afsluttet folkeskolens 10. klasse og har herefter været beskæftiget flere år i kokkefaget og har planer om at uddanne sig til kok.

Den 29-årige mand er ugift men har tre børn på 3, 7 og 9 år med tre forskellige dansk kvinder. Børnene ser han cirka hver 14. dag.

Retten vurderede, om der var lovmæssig baggrund for en eventuel udvisning, som anklagemyndigheden ønskede det. Men det er der ikke, så i stedet fik den 29-årige udover dommen på et år og syv måneders fængsel også en advarsel om udvisning.