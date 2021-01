Se billedserie Thomas Horn, som er skoleleder på Hellebæk Skole, har tidligere siddet i Helsingør Byråd.

16 kandidater har meldt sig hos Socialdemokraterne

Socialdemokraterne holder urafstemning blandt medlemmerne.

Helsingør - 22. januar 2021 kl. 03:54 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Socialdemokraterne i Helsingør er ved at gøre klar til den urafstemning, der skal afgøre rækkefølgen af de kandidater, som stiller op til kommunalvalget den 16. november.

Da fristen for at tilmelde sig partiets opstillingsliste udløb havde 16 kandidater meldt sig på banen udover borgmesterkandidat Claus Christoffersen - heraf hele den siddende byrådsgruppe pånær Duygu N. Aydinoglu, som af tidsmæssige årsager ikke genopstiller.

- Vores opstillingsregler siger, at vi maksimalt opstiller 15 kandidater, så vi skal lige se på, om vi kan dispensere fra den regel, inden urafstemningen finder sted, oplyser kredsformand Tage Arentoft.

Yngre kvinder er udfordringen

Han glæder sig over, at stort set hele kommunen er geografisk repræsenteret i kandidatlisten, ligesom antallet af mænd og kvinder er nogenlunde ligeligt fordelt.

- Men vi har desværre ligesom alle andre partier en udfordring med at tiltrække yngre kvinder til byrådsarbejdet. Derfor er det også ærgerligt - men forståeligt - at Doygu ikke genopstiller, lyder det fra Tage Arentoft.

Socialdemokraterne besluttede med et stort flertal på generalforsamlingen , at kandidaterne opstilles sideordnet. Det vil sige, at det er antallet af personlige stemmer der afgør, hvem der kommer ind og ikke hvor på listen, de enkelte kandidater står.

Èt er dog sikkert. Spidskandidaten - og dermed borgmesterkandidaten - er Claus Christoffersen. Han skal forsøge at vriste borgmesterkæden fra den konservative Benedikte Kiær.

Her er kandidaterne De allerede valgte byrødder, der genopstiller, er Gitte Kondrup, Betina Svinggaard, Lene Lindberg, Peter Poulsen, Silas Drejer og Dan Boalth Petersen.

Kandidatlisten er i alfabetisk rækkefølge:

Harun Avdal, Claus Christoffersen, Silas Drejer, Mikkel Frederiksen , Lone Grønhøj Frandsen, Thomas Horn, Gitte Kondrup, Lene Lindberg, Thomas Hjalmar Mikkelsen, Jørgen Persson, Daniel B. Petersen, Peter Poulsen, Lars Rosenørn-Dohn, Mads Sandholdt, Betina Svinggaard, Christian Thelin og Palle Wørmann.

Blandt de nye, som har meldt sig er Thomas Horn, som tidligere har siddet i byrådet og de nuværende suppleanter, Palle Wørmann og Christian Thelin, som ad et par omgange har været inde og snuse til byrådsarbejdet.

Den 8. februar slutter urafstemningen, og inden da har kandidaterne haft mulighed for at præsentere sig på et virtuelt opstillingsmøde blandt partiets medlemmer .

Valgforbund I den nærmeste fremtid vil Socialdemokratiet også tage initiativ til at få dannet et valgforbund.

- Vi skal drøfte med de relevante partier, som vi skal hav e et valgforbund, det vil sige med Lokaldemokraterne, SF og Enhedslisten, og de radikale vil vi også invitere til drøftelser selvom de jo plejer at stå udenfor, men vi skal da prøve, om det kan lade sig gøre at danne et valgforbund, fastslår Tage Artentoft.

Den borgerlige lejr har allerede indgået , som skal forhindre stemmespild.dorte

