16-årig kørte spritkørsel

En 16-rig dreng fra Espergærde blev klokken 1.10 natten til lørdag standset af en patrulje fra Nordsjællands Politi, da han kom kørende ad Mørdrupvej i Espergærde.

Ikke nok med, at han ikke er gammel nok til at køre bil. Et pust i alkometeret afslørede, at han var påvirket af spiritus over den tilladte grænse på 0,5 promille.

Han blev derfor taget med til udtagning af blodprøve, så den nøjagtige promille kan fastslås.