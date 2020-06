16-årig cyklist kørt på hospitalet efter kollision med bildør

Det blev klokken 15.22 tirsdag anmeldt, at en cyklist var kørt ind i en bildør, som blev åbnet netop, som cyklisten passerede bilen på Sudergade i Helsingørs indre by.

En patrulje kørte til stedet, hvor den 16-årige unge mandlige cyklist fra Helsingør klagede over at have ondt. Han blev derfor afhentet af en ambulance for at blive kørt til tjek på hospitalet.

Bilens fører, en 50-årig mand fra Helsingør, kan formentlig se frem til en sigtelse for overtrædelse af færdselslovens §28, stk. 5.