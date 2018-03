Frelsens Hær, driver her på Strandgade i Helsingør et vinterherberg. Allerede i 2015 bemærkede organisationen, at Helsingør havde fået en ikke ubetydelig gruppe af unge hjemløse.

150 procent flere unge hjemløse på bare to år

De seneste år er antallet af unge hjemløse i Helsingør steget markant. Fælles for mange af dem er, at de blev svigtet som barn. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

At leve på gaden, sove på en bænk eller at søge ly på et herberg er blevet virkeligheden for flere unge voksne i Helsingør Kommune de seneste år. I 2015 levede fire borgere i alderen 18-24 år på gaden. I 2017 var det antal ti. Stigningen i antallet af unge voksne, der lever uden fast bopæl er således steget med 150 procent på to år. Det viser en ny undersøgelse lavet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune erfarer, at mere end halvdelen af de 18 til 24-årige, som tager ophold på herbergene, Pensionatet og Portnerboligen, har været anbragt eller på anden måde været under opsyn af de sociale mydigheder i deres barndom.