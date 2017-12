Mikkel Sjødahl Dam fra Snekkersten er 15 år og har kørt siden han var seks år. Nu skal han testkøre F4 i Frankrig. Foto: Presse Foto: wichmann+bendtsen www.wplusb.dk

15 år og allerede 10 års erfaring som racerkører

Helsingør - 10. december 2017 kl. 03:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det 15-årige danske motorsportstalent, Mikkel Sjødahl Dam, Snekkersten, satser på en karriere som racekører Efter et år i den danske F4 serie har Mikkel og M Racing valgt at satse internationalt, og valget er faldet på den Franske F4 mesterskabsserie - Championnat de France F4

Mikkel Sjødahl Dam bor i Snekkersten, og lige siden han startede med at køre gokart som 6-årig, har drømmen været, at komme til at leve af motorsporten. Nu er han kommet et lille skridt nærmere drømmen, når han to dage i december test-kører F4 hos det Franske Motorsports Akademi i Nogaro, som forberedelse til 2018 sæsonen.

Stor satsning

Thomas Sjødahl Dam, Mikkels far og manager, siger:

- Vi har hele tiden haft en plan om, at Mikkel skulle udenlands for at teste sit talent og indstilling af. Med den franske mesterskabsserie er det nu realistisk for 2018.

Den Franske F4 serie består af 7 store events, hvor der til hver event køres tre løb. Mesterskabet afvikles på nogle af de bedste baner i Frankrig, Spanien og Belgien og samler nogle af de bedste F4 kører i verdenen.

Den franske mesterskabsserie er valgt ud fra det helt enestående setup, hvor kørerne får identiske biler stillet til rådighed - dvs. en løbsserie, hvor det er kørerens talent og kvaliteter, der afgør resultaterne - ikke deres budgetter.

Sponsor kapacitet

Sponsor- og brandingeksperten Ole Egeblad (SponsorCom) er med på teamet bag Mikkel Sjødahl Dam og opgaven bliver, at sikre det nødvendige økonomiske fundament for projektet.

Mikkel Sjødahl Dam glæder sig.

- Det bliver helt vildt at køre på det Franske Akademis anlæg og mod andre super dygtige kørere. Det bliver spændende at prøve kræfter med bilen og få en fornemmelse af, hvad det kræver at være med i 2018.

Startede som 6-årig

Det er langt fra første gang, Mikkel sidder i en racer. Allerede da han var 6 år, startede han med at køre gokart i Kvistgård. Efter et par år startede han i DASU, hvor han kørte cadett mini og cadett junior. I 2014 opnåede han en flot 2. plads i DM i Rok og i 2015 kørte han blandt andet Margutti i Italien og det sydsvenske mesterskab. I 2016 kørte Mikkel i FDM Sport-klassen og i 2017 rykkede han op i den danske Formel 4 klasse.

Når Mikkel ikke træner og kører løb, går han på Helsingør Talent & Elite skole under Team Danmark, der er en idrætslinje for unge, der satser på elitesport.