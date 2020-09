14 års fængsel for drabsforsøg i rundkørsel

En 23-årig mand er onsdag ved et Nævningeting i Retten i Helsingør blevet idømt 14 års fængsel for et drabsforsøg på grundlovsdag 2018.

Ahmet Emin Ucar blev både dømt for drabsforsøg og for at have bragt andres liv og førlighed i fare. Desuden blev han dømt for at have haft pistolen.