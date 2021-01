14-årig overfaldet

Nordsjællands Politi er i gang med at opsøge en mindre gruppe drenge efter et overfald på Ålsgårde station lørdag aften. En 14-årig dreng blev overfaldet af to-tre andre drenge ved 22.30 tiden. Han blev slået i brystet og sparket flere gange. Episoden blev anmeldt klokken 22.38, og den 14-årige blev afhørt. Han blev desuden vejledt om at tage til skadestuen, så skaderne kunne dokumenteres. Et vidne er også afhørt i sagen, men der var søndag ingen oplysninger om, hvad der var gået forud for overfaldet