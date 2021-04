De 130 borgere skal vaccineres i et pop-up center. Foto: Christopher Valeur

130 hjemløse og udsatte vaccineres

Helsingør - 22. april 2021 kl. 20:10

130 hjemløse og udsatte borgere i Helsingør Kommune bliver nu tilbudt en vaccination mod COVID-19 i et lokalt pop-up-vaccinationscenter. Det bliver rusmiddelcenteret, der skal løfte opgaven med at vaccinere. Det oplyser Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.

Helsingør Kommune har i hele COVID-19 pandemien haft særligt fokus på udsatte og hjemløse, og det er ved fælles hjælp lykkedes at forhindre store smitteudbrud på kommunens herberger og væresteder For fortsat at kunne forhindre smittespredning er det dog meget nødvendigt, at nogle af de mest udsatte borgere vaccineres.

Godt kendskab

Derfor har Helsingør Kommune gennem længere tid været i dialog med Region Hovedstaden om muligheden for at vaccinere de pågældende på et lokalt vaccinationscenter, særlig målrettet hjemløse og udsatte. En opgave som Helsingør Kommune har tilbudt at varetage, da rusmiddelcenteret råder over sundhedsfagligt personale i form af læger og sundhedsfagligt personale og samtidig har godt kendskab til målgruppen.

Det er baggrunden for, at det bliver rusmiddelcenteret, der skal varetage opgaven, når 130 hjemløst og udsatte med tilknytning til kommunens herberg, væresteder og varmestuer i de kommende uger skal vaccineres. De berørte borgere er i gang med at blive indkaldt, og vaccinationerne forventes at finde sted i uge 18 og 19.

Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Marlene Harpsøe glæder sig over, at det nu bliver muligt at vaccinere nogle af de mest udsatte borgere i kommunen:

- Der er ikke nogen tvivl om, at hjemløse og udsatte er nogle af de borgere, der har mærket konsekvensen af COVID-19 mest markant på egen krop. Derfor har vi også gennem hele pandemien haft et særligt fokus på dem. De hjemløse og udsatte har været gode til at passe på sig selv og hinanden godt hjulpet af de tilbud, som kommunen har. At vi nu kan tilbyde en vaccine lokalt betyder, at de forhåbentlig kan få en lettere hverdag, siger Marlene Harpsøe.

