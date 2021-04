Helsingør Kommune gør sig klar til en endnu grønnere fremtid, hvor blandt andet antallet af elbiler stiger markant. Antallet af elbiler i Helsingør Kommune ventes at stige til 11.000 i 2030. Det kræver flere ladepunkter. Strategien er, at der skal placeres 380 ladepunkter i de kommende år. Foto: Sven Grundmann - stock.adobe.com

11.000 elbiler i Helsingør i 2030

Helsingør - 18. april 2021 kl. 03:01 Kontakt redaktionen

Helsingør Kommune gør sig klar til en endnu grønnere fremtid, hvor blandt andet antallet af elbiler stiger markant.

Ikke alle har mulighed for at oplade elbilen i egen carport og for disse borgere vil det være afgørende for valget af en ny elbil, at de er trygge i at de nemt kan få opladet bilen, når de færdes i det offentlige rum. Ligeledes vil det i fremtiden have stor betydning for besøgene, at der god mulighed for at oplade sin bil, når man besøger kommunen.

Derfor har Helsingør Kommune nu udarbejdet et forslag til Strategi for udviklingen af ladeinfrastruktur til elbiler i kommunen, som sendes i offentlig høring frem til den 11 maj 2021 (https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/). Hvis du vil være med til at drøfte strategien, så har du mulighed for at deltage i et virtuelt borgermøde den 27. april fra kl. 17-19. Du kan tilmelde dig ved at skrive til klima@helsingor.dk.

I Helsingør Kommunes strategi for udvikling af ladestandere i elbiler, sættes der fokus på, hvordan kommunen kan bringe de offentlige p-pladser i spil for at udvikle et netværk af ladepunkter. Udviklingen af ladenetværket skal samtidig ske i et tæt samspil med erhvervslivet og almen boligforeninger, så der sikres en god sammenhæng og borgerne oplever en god service i det offentlige rum. Sigtelinjen for strategien er, at der samlet etableres i størrelsesordenen 380 ladepunkter i det offentlige rum i kommunen, frem mod 2030, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Helsingør Kommune har i strategien også valgt at sætte fokus på kommunens egen drift som virksomhed og arbejdsgiver. Dels for at sikre en plan for at leve op til Ladestanderbekendtgørelsen men også for at fastholde fokus på nødvendigheden af at omstille kommunens egen bilflåde.

Formand for By-, Plan og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky glæder sig over, at der nu kommer en langsigtet strategi for, hvordan der kommer flere elbiler i Helsingør Kommune:

Vi har en meget ambitiøs plan for klimaet, der blandt andet betyder, at vi skal være CO2 neutral i 2045. Derfor skal vi også have langt flere til at vælge elbiler de kommende år, og det kræver blandt andet, at det bliver lettere at lade sin bil op. Der er ingen tvivl om, at vore ambitionerne i Helsingør Kommune rækker længere end de nuværende lovgivningsmæssige rammer giver mulighed for at realisere. Men for at være klar til at komme hurtigt i gang, så vælger vi at være på forkant og sætte ambitionerne allerede nu.