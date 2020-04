?Eksperimenterende billeder og konstruktioner?, hedder et af kurserne på Billedskolen i år. Foto: Presse

11 hold er på vej på Billedskolen

Helsingør - 22. april 2020

Startskuddet for tilmelding til sæson 20/21 i Billedskolen i Toldkammeret er netop gået. Og det er en Billedskole i en forandringsfase - præcis som tiden omkring os også forandrer sig. Ét er dog, som det plejer at være: Tilmeldingen går strygende.

Hele 11 hold ser dagens lys i sæson 20/21 og byder på nye ungeinitiativer og flere nye undervisningsformater for alle aldre. Årets hold spænder fra »klassisk cartoon-tegning'« 'eksperimenterende billeder og konstruktioner' og 'legende billeder og sjove former' over til tegnehold for voksne og familiekeramik.

- Vi hører meget om, hvor vigtig kunsten og kulturen er for os mennesker. Som åndehul, men også som et fornyende refleksionsrum. På Billedskolen i Toldkammeret er en af vores fornemmeste opgaver netop at give børn og unge rum til fordybelse og refleksion. Processer er i højsædet, fejl anses for at være spændende nye muligheder, og de mangfoldige materialer byder på et væld af nye eventyr. Verden og os selv udforskes på æstetiske og sanselige præmisser. Dette er særlig er vigtig næring for fremtidens borgere, siger Mini Blume, leder af Billedskolen i Toldkammeret.

Digital årbog I forbindelse med tilmeldingsstart til sæson 20/21 udgiver Billedskolen i Toldkammeret for første gang en årbog, som viser den forgangne sæson, og som samtidig giver kommende kursister et kig ind i maskinrummet og det særlige miljø, Billedskolen tilbyder.

- Vi balancerer vores undervisning mellem tradition og nybrud, og det kan man tydeligt se i denne årbog. Traditionerne i de kunstneriske håndværk er vigtige at kende, men vi er også nødt til at se på, hvad vi vælger at skabe og udtrykke, i en tid hvor vi ikke bare ukritisk kan blive ved med at forfølge, det vi kender. Dette kræver at både undervisere og elever er nysgerrige på at gå nye veje, og det er de heldigvis, lyder det fra Mini Blume.

Den digitale version af årbogen kan findes på billedskolens hjemmeside kuto.dk