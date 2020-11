Se billedserie De 109 lejligheder opføres på det gamle hospitalsområde ud mod Esrumvej.

Send til din ven. X Artiklen: 109 nye boliger på vej i Ofeliahaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

109 nye boliger på vej i Ofeliahaven

Helsingør - 21. november 2020 kl. 10:03 Af Dorte Møller Rasmussen I Helsingørs gamle hospitalsområde påbegynder Balder Danmark nu opførelsen af Ofeliahaven. Ejendommen rummer 109 bolig Kontakt redaktionen

Ofeliahaven rummer to boliggrupper, der hver består af fire huse med saddeltage. Hver boliggruppe er disponeret som en hesteskoform omkring centrale gårdrum. Ejendommen rummer i alt 109 boliger, der varierer i størrelse fra 2-5 værelser, fordelt på 60-120 kvadratmeter. Således kan bebyggelsen rumme både singler, par, børnefamilier og ældre.

Ofeliahaven afgrænses af Esrumvej mod nord og de gamle hospitalsbygninger mod syd.

Flemming Joseph Jensen, administrerende direktør hos Balder Danmark, fremhæver, at Ofeliahaven er skabt ud fra nogle helt særlige nøgleord.

- Vi har haft et særligt fokus på at skabe ideelle rammer for fællesskab og livskvalitet i Ofeliahaven. Det kommer bl.a. til udtryk i de frodige gårdrum, som rummer legeområder med balancestammer og -stubbe samt legehuse. Her kommer også rolige opholdsområder med borde og bænke. Således er her faciliteter for både børn og voksne. Vores fokus på fællesskabet ses også i orangeriet, hvor der kommer et grovkøkken og et stort opholdsrum, der er ideelt til fødselsdagsfester og andre hyggelige arrangementer, fortæller han.

Bæredygtighed har også spillet en væsentlig rolle i projektets tilblivelse.

- Vi har gjort meget for at tænke bæredygtighed ind i Ofeliahaven. Som eksempel herpå har vi valgt solide og velkendte materialer til ejendommen for at sikre lang levetid og minimal vedligeholdelse. I gårdrummene integrerer vi LAR-løsninger, som håndterer regnvand på en bæredygtig måde, og som samtidig giver et skønt gårdrum, hvor naturen inviteres ind, fortæller Flemming Joseph Jensen.

Hele visionen for det gamle hospitalsområde er, at det skal forvandles til en levende bydel med boligmuligheder for alle generationer. Det er en vision, som alle områdets boligprojekter tilsammen bidrager til. Bovieran Danmark, som er en del af Balder-koncernen, opfører f.eks. et seniorbofællesskab, som bidrager med boliger til seniorerne i kommunen.

Efter planen kommer området også til at byde på fællesfaciliteter som f.eks. café, taghave, fitnessfaciliteter og lægepraksis.