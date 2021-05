100.000 kr. mere til genstart af Helsingørs foreningsliv

Betina Svinggaard glæder sig over den nye pulje. Foto: Kenn Thomsen

Helsingør - 23. maj 2021

Endnu flere foreninger i Helsingør Kommune kan nu få del i den genstartspulje, som Idræts- og Fritidsudvalget netop har sat op til 300.000 kroner.

Udvalget har besluttet at forhøje puljen til genstart af foreningslivet med 100.000,-, så der er nu er i alt 300.000,- kr. i puljen, som foreningerne kan søge om. Sidste frist er den 1. juni, og der er maksimalt 10.000 kroner pr forening.

Pengene skulle oprindelig været gået til at afholde det årlige Sportsgalla og Idrættens folkemøde, men begge arrangementer er nu udsat, og pengene går derfor direkte ud til foreningerne, der netop nu åbner fuldt op igen efter en lang nedlukning grundet Covid-19.

Foreningerne kan blandt andet søge om midler til nye eller igangværende aktiviteter, der skal fastholde eksisterende eller tiltrække nye medlemmer og frivillige - eller til tabte indtægter grundet Covid-19 fx manglende kontingentbetalinger og aflyste arrangementer.

Formand for Idræts- og Fritidsudvalget, Betina Svinggaard, glæder sig over at kunne give foreningerne en håndsrækning.

- Foreningslivet har været hårdt ramt af nedlukningen under corona. Nu er der igen åbnet op, og derfor vil vi gerne bidrage til, at foreningerne kan komme ud over rampen med de arrangementer og aktiviteter, som de har ventet så længe på at kunne afholde.

Ved at øge puljen med yderligere 100.000,- giver vi endnu flere foreninger mulighed for at søge hjælp til en god genstart, siger Betina Svinggaard.

16 foreninger har allerede ansøgt. Hornbæk Idrætsforening (HIF)'s fodboldafdeling er en af dem, der håber at få del i puljen. Pengene skal nemlig bruges, når 72 forventningsfulde børn og unge møder op til fodboldskole i Hornbæk i uge 26.