100 udstillere til HH-jobmesse

26. februar er der på samme dag jobmesse i både Helsingør og Helsingborg - og man kan nå at besøge messerne på begge side af Sundet.

Ikke mange andre steder har som Helsingør og Helsingborg et mulighederne for et fælles arbejdsmarked på begge sider af grænsen og Sundet.