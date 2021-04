100 erhvervsfolk til digitalt møde om corona

Borgmester Benedikte Kiær indleder og giver en status på den lokale situation i Helsingør. Kommunaldirektør Stine Johansen byder velkommen og er mødets moderator, og desuden vil man høre stemmer fra erhvervslivet. Tre virksomheder fortæller om, hvad de har sat i gang for at imødekomme effekten af Corona-situationen, hvad deres behov er her og nu samt deres forventninger til 2021.

En af de tre er Michael Lauridsen, direktør på Hotel Marienlyst, som har været nedlukket i to perioder samtidig med, at nye ejere er på banen og udbygning af hotellets kapacitet er i gang.

Michella Ørtenblad, ejer af tøjbutikken Jørgensen & Co på Stengade vil fortælle om, hvad butikken har sat i gang under nedlukningen, og hvilken betydning det vil have for butikkens fremtid?