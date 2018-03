Samlingen består af mere end 2.500 prototyper, hvoraf knap 400 eksempler er udstillet i montrer på Danmarks Tekniske Museum. Heriblandt prototyper, som siden er blevet ikoner i dansk industri: den første legoklods, stomipose og æggebakker m.m. Foto: Martin Hayhurst Appel

100 års patent-historie skal digitaliseres

Helsingør - 10. marts 2018

Danmarks Tekniske Museum har en samling på 2.500 prototyper, som siden er blevet ikoner i dansk industri. Danmarks Tekniske Museum huser den danske patentsamling med mere end 2.500 prototyper og ikoniske produkter fra dansk industri, indleveret ved patentansøgninger i perioden 1894 til 1994.

Viden for alle

Museet har netop påbegyndt udviklingen af en åben digital platform for patentsamlingen med det formål at skabe en samfundsrelevant og vedkommende ramme for alle de mange eksempler fra dansk patent- og innovationshistorie. Platformen skal fremover kunne anvendes af bl.a. virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner samt offentligheden i øvrigt.

Samlingen byder på både kendte og mindre kendte prototyper, herunder bl.a. de originale prototyper af legoklodsen, Le Klint lampeskærmen, stomiposen og æggebakken.

- Danmarks innovationshistorie er i dag ufortalt for et bredere publikum på trods af, at behovet og interessen aldrig har været større. Vi står med en helt unik samling af prototyper og modeller, der ikke bare er af nationalhistorisk værdi, men også kan blive et stærkt værktøj for alle, der vil vide noget om iværksætteri og innovation. Derfor glæder det mig, at vi nu kan aktivere samlingen på en digital platform, fortæller Jesper Buris Larsen, direktør for Danmarks Tekniske Museum.

Historisk perspektiv

Platformen, der støttes af Otto Mønsted Fond, præsenterer et historisk og nutidigt perspektiv på, hvordan Danmark er blevet et af verdens førende højteknologiske samfund. Ligesom i dag, hvor antallet af nye patenter er en indikator for et samfunds innovationskraft, så fortæller dansk patenthistorie om det 20. århundredes banebrydende danske opfindelser og industrielle nybrud samt pionererne bag.

Til at lede arbejdet har museet ansat sociolog Signe Skov-Hansen, der senest kommer fra en stilling som seniorspecialist, Idé & Vækst på Teknologisk Institut, hvor hun har arbejdet nationalt og internationalt med innovation og digital transformation af virksomheder og organisationer.