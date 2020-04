1. maj med taler på Facebook og Youtube

Årets festligholdelse af 1. maj, arbejdernes internationale kampdagen er på grund af corona-virus aflyst, men der bliver et alternativt arrangement, fortæller formanden for Socialdemokratiet i Helsingør, Vibeke Schmidt.

- Vi plejer at mødes til morgenkaffe, fællessang og taler på LO Skolen, men som al anden forsamling er det udelukket. Men vi kan så være sammen, hver for sig på andre måder og fantasien er stor her. Vi synes ikke de mange, der gerne vil høre en 1. maj tale skal snydes, så både folketingsmedlem Henrik Møller og borgmesterkandidat Claus Christoffersen har indtalt en tale, der kan høres på facebook.com/sochelsingor og youtube, fortæller Vibeke Schmidt.