Et spørgeskema til byrådskandidater fra de almene boligselskaber Boliggården og Nordkysten møder kritik, fordi Socialdemokratiet har bistået med IT-assistance, og fordi nogle mener, spørgsmålene er farvede. Foto: Kenn Thomsen

- Til fordel for Socialdemokratiet: Spørgeskema får hård medfart

De almene boligselskaber Boliggården og Nordkysten møder kritik, efter de har sendt et spørgeskema ud til alle byrådskandidater i Helsingør. Spørgeskemaet har nemlig Socialdemokratiet som afsender. Men der er udelukkende tale om IT-assistance, siger boligselskabsformand.

Helsingør - 17. august 2021 kl. 08:37 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Fører de almene boligselskaber Boliggården og Nordkysten valgkamp for Socialdemokratiet - eller hvad er forklaring på deres spørgeskema stillet på vegne af Socialdemokratiet?

Sådan formulerer borgmester Benedikte Kiær (K) sin undren på Facebook. Som flere andre forholder hun sig nemlig skeptisk til et spørgeskema, som de to førnævnte almene boligselskaber har sendt ud til alle byrådskandidater med henblik på at kortlægge det politiske landskab for beboerne forud for kommunalvalget i november.

- Det er ekstremt værdiladede spørgsmål indlagt på en IT platform fra socialdemokratiet, lyder det videre i et kommentarspor fra Bjørn Cronquist, der er formand for Venstre i Helsingør Kommune.

- Præcis. Det lugter langt væk af at være politisk arbejde til fordel for socialdemokratiet. Objektivt er det ihvertfald ikke, supplerer en anden i samme kommentarspor.

Spørger man Anje Holmstad, der er formand for Boliggården, finder hun det ikke odiøst, at Socialdemokratiet står som afsender. Det handler nemlig udelukkende om, at de havde en platform, hvor det kunne lade sig gøre. Googles spørgeskema-funktion lever ikke op til GDPR-regler, man ville ikke pådutte beboerne en udgift i form af en anden service, og eksempelvis fritekst i en mail, som så ville kunne besvares, giver ikke fornødne analytiske muligheder, forklarer hun.

- Det er sådan, at vi undersøgte forskellige muligheder for et modul, der kunne generere et skema, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi er socialdemokrater. Det har vi også oplyst i det vedlagte brev, og partiet har ikke adgang til spørgeskemaet, siger Anje Holmstad.

Objektivitet Hvad angår den kritik, der går på selve spørgsmålenes indhold, svarer Anje Holmstad, at formålet med spørgeskemaet alene er at få stemmetallet i boligområderne op, hvorfor beboerne skal kunne vide, hvad de forskellige kandidater mener om eksempelvis priser på affaldsafhentning, og hvordan man forholder sig til de lange ventelister, der er til de almene boligselskaber.

- Antallet af dem, der stemmer, er lavere her end i resten af kommunen. Og vi vil gerne have folk til at stemme.

Men det er jer, der har udformet spørgsmålene. Man kunne jo indvende, at I har dårlig mulighed for at være objektive i sådan et spørgeskema, og at I skulle have fået nogle andre til at udarbejde det?

- Det er jeg uenig i. Alle, der vil fremsætte en konspirationsteori, kan bare gøre det, og der er selvfølgelig også noget valgkamp i noget af den kritik, der kommer. Det kunne godt være, man kunne have fået nogle til det, men jeg er og bliver en tydelig person, og jeg skal ikke have andre til at løbe mine ærinder, siger Anje Holmstad og tilføjer afslutningsvis, at hun finder det »bemærkelsesværdigt«, at nogle byrådsmedlemmer forsøger at mistænkeliggøre spørgeskemaet i stedet for at svare på det.