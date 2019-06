Claus Christoffersen, som er medlem af Økonomiudvalget og By-, Plan og Miljøudvalget ser ud til at have bred støtte i partiet til sit kandidatur som borgmesterkandidat. Foto: Helsingør Kommune

- Ja, jeg stiller mig til rådighed for partiet

Som afdækket i Frederiksborg Amts Avis lørdag, så er det byråds- og økonomiudvalgsmedlem Claus Christoffersen, som - indtil videre - ser ud til at have den største opbakning fra byrådsgruppe og bagland til at blive Socialdemokratiets nye borgmesterkandidat. En post, som skal udfyldes efter Henrik Møller blev valgt til Folketinget i sidste uge.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her