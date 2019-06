Se billedserie Plænen foran Konventum var badet i sol til grundlovsarrangementet. Foto: Kim Ramussen

- I dag viser fascismen sit ansigt på Youtube

Helsingør - 05. juni 2019 kl. 17:22 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konventum, tidligere LO-Skolen, markerede grundlovsdag med en perlerække af talere. Det hele var en del af stedets ugelange faglige festival.

Vejret var flot og varmt på plænen foran Konventum - også kendt som LO-Skolen - der onsdag lagde græs til et grundlovsarrangementet med masser af store politiske navne som Sophie Løhde(V), Martin Lidegaard(R), Peter Hummelgaard Thomsen(S), Pernille Skipper(EL) og folketingskandidat Henrik Møller(S). Grundlovsarrangementet var en del af markeringen af skolen og kursuscentrets 50 års jubilæum, som bliver markeret med en stor faglig festival med debat, kultur og musik.

Det var hovedorganisationen FH's formand Lizette Risgaard, som bød velkommen, og indledte med, at der mere end nogensinde er brug for at holde fast i principper om lige rettigheder.

- I min skoletid kunne vi læse om fascismen i skolebøgerne. I dag er den lyslevende på Youtube, sagde Lizette Risgaard, og blev mødt af klapsalver for et publikum af godt 300 fremmødte. Et antal af fremmødte, der voksede hurtigt i løbet af eftermiddagen og aftenen, som blev afsluttet med en gratis koncert under åben himmel med The Savage Rose.

Det var tydeligt på publikum, at Enhedslistens Pernille Skipper var et populært navn blandt de fremmødte på plænen. Selv om hun undskyldte sig med en lidt slidt stemme, så forstod hun at holde en tale, som gav masser af respons fra publikum.

Politikere startede ikke klimakampen

- Det har været en lang valgkamp. Men jeg glæder mig over, at det ikke bare har været os politikere, som har bestemt dagsordenen, sagde Skipper.

- Det var ikke politikerne, som ville have en valgkamp om minimumsnormeringer og klima. Det er fordi forældre, børn og ældre er gået på gaden. Politik bliver ikke skabt af politikere, sagde hun blandt andet.

FT-kandidat mødte hustru på LO-Skolen

Den sidste taler var Helsingørs 1. viceborgmester og socialdemokratiske folketingskandidat, Henrik Møller.

Han startede med at rose tankerne bag LO-Skolen, og dens betydning for Helsingør.

- Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg har et helt særligt personligt forhold til stedet. Min mor(eks-MF Lone Møller) underviste på Skolen. Og på et familiekursus mødte jeg min senere kone Laura, som jeg syntes så rigtig dejlig ud, fortalte Møller.

Han mente også, at grundlovens tanker om beskyttelse af mindretal gav anledning til eftertanke.

- Bare fordi man kan sige det, så behøver man ikke at gøre det. Det mener jeg ikke er meningen med ytringsfriheden, sagde han.

- Jeg synes faktisk også, at det er relevant at diskutere om det var den rigtige beslutning vi tog, da vi afskaffede blasfemiparagraffen, sagde Møller, der ved onsdagens valg for første gang var opstillet til Folketinget.

Konventums Faglig Festival fortsætter frem til fredag, hvor der er »folkefest«.

