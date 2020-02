Selvom Ahmed Ahta havde håbet på bedre, så lykkedes det ikke at drive forretningen. Han lukker nu og vil forsøge at drive forretningen videre på nettet.

I 2019 rykkede Ahmed ind på gågaden. Nu lukker han butikken og åbner på internettet

Forretningen holdt i mindre end et år for Ahmed Ahta. Han åbnede i 2019 Feel Fash på Stjernegade i Helsingør, men der er ikke nok folk til at holde butikken i live. Nu vil han forsøge at drive forretningen videre på nettet.

Ahmed Ahta ruller tøjstativet ud foran sin forretning på Stjernegade 5A. På vinduet er der gule og hvide skilte med ophørsudsalg og til leje. De vidner om, at det snart er sidste gang, at Ahmed Ahta ruller tøjstativerne ud, og åbner sin forretning for Helsingørs borgere.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her