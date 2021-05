- Hvis du i forvejen har en stram økonomi, er det ikke så sjovt

Børn med autisme har typisk et større behov for støtte og struktur på visse områder end andre børn. Det er derfor muligt at søge om støtte, så familielivet kan fungere bedst muligt - eksempelvis i form af tabt arbejdsfortjeneste. Men i Helsingør Kommune har flere familier med autisme oplevet at miste deres ydelse fra den ene dag til den anden og uden forudgående varsel. Det fortæller formand i Landsforeningen Autismes Nordsjælland-afdeling Elizabeth Christensen, som påpeger at den manglende ydelse udgør en stor psykisk belastning for familierne.