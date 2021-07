I dag mandag drager håndboldherrerne videre fra Helsingør klokken 17.45. Snart skal de forsvare OL-guldet i Tokyo. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: - Håndboldherrerne skal sendes afsted med manér Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Håndboldherrerne skal sendes afsted med manér

De danske håndboldherrer har været på træningslejr i Helsingør. I dag drager de videre, og de skal selvfølgelig sendes ligeså godt afsted som fodboldlandsholdet.

Helsingør - 12. juli 2021 kl. 05:39 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Om halvanden uge bliver OL i Tokyo skudt i gang, og det er med dansk deltagelse i flere discipliner. De forsvarende OL-guldvindere og verdensmestre, håndboldherrerne, er blandt nogle af nationens repræsentanter, og de har - ligesom deres gode kollegaer på fodboldlandsholdet - forberedt sig i de skønne omgivelser på Marienlyst Strandhotel med træning i Helsingør Hallen.

Nu er tiden så kommet til, at de skal videre. Først til den sidste testkamp mod Sverige, der spilles mandag aften i Hillerød, og kort derefter med et fly til Japan, og ligesom med fodboldlandsholdet, fortjener også de at blive sendt afsted med manér, mener næstformand i Idræts- og Fritidsudvalget, Jens Bertram (K).

I et facebookopslag fra fredag opfordrer han derfor alle helsingoranere til at gå på gaden med flag og vise deres opbakning på samme måde som byen så fint gjorde det med fodboldlandsholdet under EM.

- Nu skal vores Herre håndboldlandshold, som også bor på Hotel Marienlyst, afsted til OL I Tokyo - de er verdensmestre og forsvarende olympiske mestre, det kan næsten ikke blive større. Skulle Helsingør ikke vise vores håndboldlandshold, som vælger at bruge Helsingør som deres base, at vi også støtter op om dem, og sende dem afsted med fuld fest og farver, så de kan se at vi støtter dem i deres forsøg på at genvinde OL guldet, jeg vil i hvert fald gerne, skriver han i opslaget.

De fortjener det Jens Bertram er selv stor fan af håndbold, og skulle man mangle et ekstragodt argument for at stille sig ud på ruten i aften (mandag), så er kan han sagtens være behjælpelig. Ikke alene har håndboldlandsholdet valgt Helsingør som by for deres træningslejr, de har også nogle af verdens største stjerner.

- Man kan ikke sammenligne håndboldlandsholdet og fodboldlandsholdet. Håndboldlandsholdet har verdensstjerner - det er et bedre landshold - men fodbold er større. Man ser nogle af verdensbedste spillere, hvis man møder op på mandag, fortæller han, da avisen fanger ham i telefonen.

Derudover peger han på, at Helsingør kan glæde sig over, at have haft to landshold boende på samme tid og under samme tag, og det er så stort, at det er værd at bakke op om.

- Det er jo helt vanvittigt. Jeg tror, at der er rigtig mange andre byer, som ville ønske, at det var dem. Tænk, at de har valgt os, siger han og tilføjer, at det er en blåstempling af byens faciliteter.

- Det må jo betyde, at vores faciliteter er gode nok. Vi har jo også allerede investeret i fremtiden ved at have vedtaget at etablere en hybridbane, som fodboldlandsholdet kan bruge i fremover.

Håndboldherrerne kører fra Hotel Marienlyst i dag mandag klokken 17.45. Jens Bertram opfordrer til, at folk kommer i god tid, så holdet kan se og høre Helsingørs opbakning til dem. Håndboldholdet kører samme rute som fodboldlandsholdet.