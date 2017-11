Se billedserie Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Var 25 stemmer fra byrådet: DF'er sikrer sig plads i regionsrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Var 25 stemmer fra byrådet: DF'er sikrer sig plads i regionsrådet

Helsingør KV17 - 27. november 2017 kl. 07:09 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I første forsøg sikrede den unge DF-politiker Freja Södergran sig en plads i regionsrådet sammen med Per Tærsbøl (K) og Annie Hagel (EL), skriver Frederiksborg Amts Avis. Det blev ikke til en plads i byrådet, hvor hun ellers høstede 491 stemmer, hvilket var flest blandt kandidaterne under 30 år. Dansk Folkeparti fik nemlig blot to mandater ved tirsdagens kommunalvalg, hvilket ikke efterlod plads til 26-årige Freja Södergran, da partifællerne Ib Kirkegaard og Marlene Harpsøe høstede flere stemmer. Til gengæld kan den unge DF'er nu glæde sig over at være valgt ind i regionsrådet i Hovedstaden med 1992 personlige stemmer. Dermed gør hun De Konservatives Per Tærsbøl og Enhedslistens Annie Hagel selvskab som øvrige medlemmer fra Helsingør. Julie Herdal Molbech bliver derudover 1. suppleant for Alternativet.

Fem stemmer

I 2013 var Freja Södergran blot 5 stemmer fra Helsingør Byråd og denne gang var det 25 stemmer, der manglende. Derfor er glæden hos hende også stor over nu at kunne kalde sig medlem af regionsrådet.

- Det har været lidt af en følelsesmæssig rutcshebanetur. Jeg glæder mig over et flot personligt valg både lokalt og regionalt. Nu var Dansk Folkeparti uheldige kun at få to mandater i Helsingør, så allerede tirsdag aften var jeg forberedt på ikke at komme ind, da Marlene Harpsøe og Ib Kirkegaard er to stærke og erfarne kandidater, siger Freja Södergran, der nu glæder sig til at beskæftige sig med sundhedsvæsenet i Regionsrådet.

- Det utroligt dejligt at være blevet valgt ind. Jeg håber, at folk har kunnet mærke, at det er et område, jeg brænder for, og jeg glæder mig til at kæmpe for et bedre sundhedsvæsen, siger Freja Södergran, der selv læser til sygeplejerske.

Af Helsingør-kandidaterne hentede Per Tærsbøl flest personlige stemmer med 7021, mens Annie Hagel fik 1462 og Julie Herdal Molbech fik 1928.

viemose