Stor billedserie: Spænding da de personlige stemmer blev talt op

Efter den dramatiske valgnat, hvor konstitueringen først kom på plads klokken 03 onsdag morgen, så var der fortsat masser af politisk spænding i Helsingør Hallen, hvor man først omkring klokken 15.45 havde optalt de personlige stemmer, og derved afgjort, hvem som partierne skulle repræsenteres af. Masser af håbefulde kandidater og politisk engagerede borgere var mødt op for at følge optællingen af de personlige stemmer. Derudover blev der også foretaget en fintælling af selve valgresultatet. I Hallen blev der endda talt om, at fintælling kunne flytte et mandat fra S til K - men det viste sig dog langt fra at være tilfældet.