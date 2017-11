Det lykkedes ikke for Henrik Møller at blive socialdemokratisk borgmester. Til gengæld får S 1. viceborgmesterposten. Foto: Kim Rasmussen

Her er konstitueringsaftalen

Helsingør KV17 - 22. november 2017 kl. 03:53 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konstitueringsaftalen i det nye Helsingør byråd betyder følgende:

De konservative får borgmesterposten, formandsposten for Idræts- og Fritidsudvalget, formandsposten for Forsyning Helsingør, formandsposten i et paragraf 17 stk,. 4 udvalg, hvis emne endnu ikke er besluttet, samt tre medlemmer af Økonomiudvalget.

Socialdemokratiet får 1. viceborgmesterposten, formandsposten for Kultur og Turismeudvalget, formandsposten for Børne- og Uddannelsesudvalget, formandsposten for et paragraf 17 stk 4-udvalg, hvis emne endnu ikke er besluttet, samt to medlemmer af Økonomiudvalget.

Dansk Folkeparti får 2. viceborgmesterposten, formandsposten for Social- og Beskæftigelsesudvalget, formandsposten for Børne og Ungeudvalget og et medlem af Økonomiudvalget.

Radikale får formandsposten for By-, Plan- og Miljøudvalget og et medlem af Økonomiudvalget.

Venstre får formandsposten for Sundheds- og Omsorgsudvalget og et medlem af Økonomiudvalget.

Først onsdags kendes de personlige stemmetal, så der kan sættes navne på de nye byrådsmedlemmer, og så partierne kan finde de personer, der skal sidde i udvalgene.

