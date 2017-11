Flere ugyldige stemmer

Ved tirsdagens kommunalvalg var der færre af vælgerne i Helsingør, der valgte at afgive en blank stemme. Ved kommunalvalget stemte 506 personer blankt, mens kun 375 personer denne gang undlod at pege på et parti eller en kandidat. Med til den historie hører også, at stemmeprocenten i år i Helsingør faldt til 72 procent fra 73,9 i 2013. Til gengæld var der flere, som i år fumlede i stemmeboksen og fik lavet en ugyldig stemme. Det kan eksempelvis være, hvis man tegner på stemmesedlen eller skraverer feltet i stedet for at sætte kryds. Det var der 146, der gjorde i år mod 133 i 2013.