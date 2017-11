Artiklen: En fordel at være et kendt ansigt

Han blev valgt ind med 194 personlige stemmer og kan nu se frem til fire år i byrådet, hvor han blandt andet vil arbejde for et bedre handels- og byliv.

- Jeg vil arbejde for at reformere Cityforeningen. Den skal have et nyt navn og en professionel formand. Vi skal også have skabt meget mere liv på byens pladser og torve, siger Michael Lagoni.