Kristina Kongsted, tv, kunne næsten ikke være i sin egen krop af glæde over at være blevet valgt. Her sammen med Betina Svinggaard, S. Foto: Andreas Norrie

- Jeg er bare så glad

Hun er især gået til valg på flere cykelstier og for at tale Ålsgårdes sag, og veninden, Betina Svinggaard, S, var ikke sen til at lykønske. De to har trods hvert sit parti ført fælles valgkamp for at Ålsgårde skal blive hørt i byrådet.