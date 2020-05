Vivi passer pindsvin i nød

60-årige Vivi Jeppesen fra Bringstrup ved Ringsted har en passion. Som medlem af foreningen Pindsvinevenner i Danmark har hun de seneste fem års tid taget sig godt af pindsvin i nød.

Det kan være pindsvin, der er blevet bidt af en ræv eller en hund, er faldet i et hul, det ikke kan komme op af, eller måske er blevet ramt af et haveredskab, uden man har opdaget det. Men det kan også være et pindsvin, der er vågnet for tidligt af sin vintersøvn. Eller en lille unge, hvis mor er blevet kørt ned.

De små nødstedte dyr kan ikke klare sig selv. Derfor har Vivi Jeppesen i øjeblikket syv-otte pindsvin hjemme hos sig - de fire af dem har været der hele vinteren for at sove.

Og da Vivi Jeppesen i øjeblikket har problemer med rotter ved sin bolig, har pindsvinene fået et fornemt sted at sove.

"Jeg har dem i bure inde i mit soveværelse lige nu, og så sover jeg selv i stuen. Jeg tager dem jo ikke til mig og passer dem, for at de skal blive slået ihjel af rotter."

Når pindsvinene har fået det godt, eller når det er blevet lunt nok, bliver de sat ud i naturen igen. Til at begynde med bliver de støttefodret, men ifølge Vivi Jeppesen kan de hurtigt klare sig selv og finde mad og vand.

Siden juli sidste år har det krævet en særlig tilladelse fra Miljøstyrelsen, hvis man vil tage sig af pindsvin i nød.

Den tilladelse kan man - efter en grundig oplæring - få hos foreningen Pindsvinevenner i Danmark, som lige nu har et stort ønske: flere medlemmer.

Rigtig mange pindsvin har nemlig brug for hjælp i øjeblikket, og foreningen frygter at måtte afvise de små dyr i nød, hvis der ikke kommer flere certificerede pindsvineplejere.

"Vi har rigtig meget brug for hjælp. Vi har slet ikke nok hænder," lyder det fra Vivi Jeppesen, som er kommet til at holde af de små dyr.

"Pindsvinene er utrolig tillidsfulde. Hvis de kommer ind og er dårlige, er det, som om de kan fornemme, at der kommer hjælp, når vi tager dem op. De er meget samarbejdsvillige."

Pindsvinevennerne i Danmark er en forening med 2.425 medlemmer, 67 godkendte plejestationer og 21 hjælpeplejere spredt ud over Danmark.

Foreningen kan kontaktes døgnet rundt på den akutte vagttelefon 30141665, hvorfra finderen af et nødstedt pindsvin kan få hjælp til at yde førstehjælp eller finde den nærmeste frivillige pindsvineplejer.

Ønsker man at vide mere om at være pindsvineplejer, er der information på www.pindsvin.dk