Send til din ven. X Artiklen: Vinter i coronaens tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinter i coronaens tid

Med bus gik turen til Solrød Strand for Kim Greiner og hustru, som også nåede forbi tidligere smugkro i Køge.

Heden - 10. marts 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

6. del. Busrejse til Solrød Strand

Det var den fredag midt i februar, hvor der om natten havde været ned til minus 20 grader et sted i Jylland. I Borup var der dog kun minus 8 grader om morgenen, men der var blå himmel, og det var næsten vindstille.

På trods af coronaen og kulden var det store busdag med udgangspunkt fra det stoppested, der befinder sig næsten lige ude foran vores hus på Kimmerslevvej. Jeg havde aldrig nogensinde før taget bussen til Køge, og faktisk gik den heller ikke til Køge, men til Solrød Strand.

Hvis vi skal bruge noget, som de ikke har i Borup, (og det er faktisk ikke meget), så tager vi til Roskilde for at handle. Grunden er, at der går tog, og vi elsker at køre i tog. Faktisk er vi uofficielle verdensmestre i kørsel med tog, idet vi har kørt ca. 50.000 km igennem fire verdensdele. Det kan der læses mere om i vores bog "Bumletog fra Borup til Singapore", hvor vi kommer igennem 13 forskellige lande og står af 27 forskellige steder undervejs. Jeg er forfatteren. Gitte, min kone, var rejsekammerat i tykt og tyndt, og Birgit Theiltoft har rettet stavefejl og sat kommaer. Kommaer er for mig en by i Rusland, og selvom vi på rejsen kom igennem adskillige russiske byer, hjalp det ikke på kommasætningen.

I disse coronatider kan Gitte og jeg dog ikke rejse udenlands, men vi kan da tage bussen i retning mod øst, og så se hvad der kan opleves undervejs. Bussen kom til den programmerede tid, og der sad i forvejen kun to ungersvende i den. Chaufføren har et bånd spændt ud, så man ikke kan komme hen i nærheden af ham, og derfor stiger man ind i midten af bussen. Vi har "mimrekort" til alle 99 zoner, og derfor skal vi ikke tjekke ind eller ud. Sådan et kort koster 890 danske kroner for 3 måneder, men så er der noget med spærretider morgen og aften.

Vi stod på bussen kl. 10.35, og så var alt i orden, og vi drønede ud i vinterlandskabet mod fjerne kyster. Bussen bevægede sig ud i landskabet ad forskellige krinkelkroge, så efter en halv time nåede vi Ejby, men fortsatte videre. Først i Jersie stoppede bussen for første gang på hele turen og tog en enkelt passager med til Solrød Strand. Det må være en kæmpe underskudsforretning at køre rundt med de store busser og næsten ingen passagerer. Tak, skatteydere.

Solrød Strand har en hyggelig gågade, der snor sig imellem de lukkede forretninger, og vi følte os næsten som "Palle alene i verden". Bare det dog var en ond drøm, som vi snart vågnede op af.

Vi gik over Solrød Strandvej og ned ad Lyngvej mod stranden. Sidevejene her er små lukkede veje og med mange hyggelige huse. Så lysnede det forude, og der lå hele stranden i al sin pragt. Langs vandkanten var en lang isbræmme, der bugtede sig ud og ind. Havet var ikke frosset, men nogle bundgarnspæle i det fjerne lignede sejlskibe med hvide sejl, men det var vand, der var frosset til is på pælene.

En bådebro var næsten helt dækket med is og så meget malerisk ud. Maling ville nu nok fryse og være vanskelig at få ud af tuberne, så det blev foto. Vi var bestemt ikke alene på stranden, for der var faktisk ret mange mennesker, der gik tur i det krystalklare og iskolde vejr.

Nogle skorstene forude måtte vel være Køge, men vi faldt i snak med nogle mennesker, og manden kom med lokale fiduser. Det var godt nok Køge, vi kunne se, men man kan ikke gå derind langs stranden, for der kommer en indsø med et udløb, og så er man nødt til at gå tilbage. Det dur ikke for os, for "En Greiner går aldrig tilbage".

Området var simpelthen Ølsemagle Revle- og Staunings Ø Vildtreservat, og han gjorde også opmærksom på et nyt fugletårn inde i skovkanten. Han fortalte også om Karlstrup Kalkgrav, som skulle være et helt unikt sted i nærheden. Man bliver klogere af at lytte til folk, så det kunne være, at vi en anden gang skulle prøve at finde kalkgraven.

Vi havde gået et par kilometer langs stranden og gik så over en lang bro til Jersie Strandpark, hvor fugletårnet stod i skovkanten. Tårnet var helt nyt og var først blevet færdig i efteråret. Vi tog trapperne op til et lille rum med tag, bænke og åbne vinduer ud til herlighederne. Flot udsigt og solen tittede lige ned på bænken, så vi fremdrog en termokande med varm kakao og brødstiks fra "Anne på Sporet" i Borup.

Ved Jersie Strandpark var der oplysningsskilte om området, og der var en krokodille og en flodhest skåret i træstammer. Desuden var der indkøbskurve beregnet til at tage med på turen og undervejs samle affald til aflevering i den opstillede skraldespand.

Lige overfor strandparken på Jersie Strandvej var meget praktisk et busstoppested. Bussen kørte hver halve time, men hvornår var den sidste kørt? Se, så er det godt at have sin kone med, for hun har kørekort til en slags "Grønspættebog", i vore dage kaldet en "Smartphone", og hun kunne se, at om syv minutter ville der komme en bus.

Ganske rigtigt, og vi tog et par stoppesteder, til der stod noget med bådehavnen, hvor vi stod af. Og ganske rigtigt, der lå Køge Marina, hvor de dyre og store lystyachter stod pænt på rad og række oppe på land, medens en del små skuder lå fastfrosset i isen. Jeg kommer i tanke om pigen, der slog op med sin nye kæreste, og da hendes veninde spurgte hvorfor, sagde pigen: "Jo, for hans lystyacht var meget mindre, end han havde pralet med, og desuden var det mig, der skulle ro hele tiden".

Herude i marinaen var der flere hyggelige restauranter bl.a. restaurant Arken, men alt var lukket ned. Det ville ellers lige have været passende til eftermiddagskaffen.

Vi kunne se et vandtårn, så vi måtte være ret tæt på Køge by. Vi fik os dog forvildet ind i et lukket område ved jernbanen, men en lille dreng på et fritidshjem fik os ledt på rette spor.

Tilfældigvis kom vi forbi den gamle Køge Retsbygning, hvor jeg i en fireårig periode havde været domsmand. Det var en ret lille bygning, og det kunne godt være lidt ubehageligt, når der var afsagt dom over en rockertype. Fra retslokalet skulle vi igennem ventesalen, hvor vidner og venner diskuterede dommen. Jeg parkerede derfor altid min bil i den anden ende af byen, så der ikke var nogen, der skulle lure min nummerplade. Nå, der var aldrig nogen, der krummede et hår på mit hoved.

Den store statelige bygning på hjørnet af Nørregade og Niels Juelsgade hedder "Norske Løve", opkaldt efter et skib, der var med i slaget i Køge Bugt i 1677. Bygningen har været smugkro, men senere givet kongelig tilladelse til et herberg til postvognene.

I den den store have blev der opført en musikpavillion, og her kunne køgeborgerne træde dansen. Da Fredrik 7.'s statue i 1869 blev afsløret på Køge Torv, var der spisning for 800 deltagere i Norske Løve. De må have været klemt godt sammen, eller mon ikke spisningen foregik i haven?

Statuer af Frederik 7. står flere steder rundt om i Danmark, for han var Grundlovens giver, som man siger. Han var søn af Christian 8. og den viltre prinsesse Charlotte Frederikke, som dog senere blev skilt fra kongen. Lille Frederik blev taget fra sin mor og blev selv en vild krabat, der ikke var til at styre på en hel tønde land.

Han blev gift med Frederik 6.'s datter prinsesse Vilhelmine, men da hun løb skrigende væk og sladrede til kongen, blev de også skilt. Den eneste, der kunne styre Frederik 7., var hans senere kone grevinde Danner. Det fisefornemme borgerskab tålte dog ikke sådan en simpel balletdanserinde ved kongens side, så dronning blev hun aldrig.

Grundloven var jo nok ikke ligefrem Frederiks 7.'s ide, så da den var underskrevet, udbrød han lettet: "Puh ha. Kan jeg nu endelig få lov til at sove længe om morgenen?".

Vi ledte efter en bager, så vi kunne få vores kampvægt op igen, efter at vi nu havde gået over otte km ifølge Gittes "grønspættebog". På Nørregade lå ikke blot en bager, men et konditori med fristende fastelavnsboller. Jeg tog en af de store med en overflod af creme og svedskemos og Gitte en "Fætterlavnsbolle" der var betydelig mindre og med sparsom snask.

Da vi er beskedne mennesker, delte vi en cafelatte og kikkede længselsfuldt på de lukkede borde og stole i det varme kondotori. Nede ved stationen fandt vi en iskold sten i noget halvsol. Vores tanker gik tilbage til dengang, man kunne gå på cafe for at nyde kaffe og kage indendørs og ikke på en isafkølet sten.

Vi skulle jo hjem igen til Borup, og nu var vi blevet gennemkolde og stod ved et koldt stoppested i skyggen. Heldigvis kom der en bus 10 minutter efter og kørte os til Ejby, hvor der var busskift, og efter kun to minutter kom der endnu en tom bus og kørte os til Borup.

Fra Køge til Borup havde turen kun taget 30 minutter og i dejlige varme busser. Og så sandelig holdt der også en bus ved stationen, der kørte os helt hjem til vores hoveddør på Kimmerslevvej. Cirklen var sluttet, og det er da mageløst med et bussystem, der gennemtrawler det ganske landskab blot for at fornøje et par vingeskudte globetrottere. Men OK, der er altså ikke planer om at lave en jordomrejse i bus, der foretrækker vi stadigvæk toget.

Af Kim Greiner, Borup Fortsættes i 7. del af Vinter/forår i coronaens tid.