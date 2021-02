Se billedserie Nørregade 7 (øverst), hvor Kim Greiners mor den 21. marts 1945 blev ramt af et skud fra de engelske fly i forbindelse med bombningen af Shellhuset. I midten er det Bjørn Nørgaards kunstværk ?Biologisk Mangfoldighed?, og nederst et af de mange skilte, der opfordrer tl at overholde coronarestriktionerne.

Vinter i coronaens tid

For at afhjælpe begyndende økuller tog Kim Greiner og hustru en tur til København på en solskinsdag.

Heden - 03. februar 2021

2. del. Tilbage til fortiden.

Midt i januar i en periode med regn og tøsne, kom der pludselig en klar himmel fra morgenstunden. Det var med at smede, medens jernet var varmt, og jeg spurgte min kone Gitte, om hun ville med på en tur til København. Som vingeskudt globetrotter var jeg ved at få økuller, og bare en tur til Staden og på trods af alle restriktionerne, så måtte det vel hjælpe lidt på kulleren.

DSB har igen indført pladsbestilling også på regionaltogene, så Gitte fik til opgave, på hendes hjemlige computer, at prøve på at fremskaffe nogle pladsbilletter. Efter adskillige pust og støn og halve eder lykkedes det, og der var klar bane kl. 11.05 og hjem igen kl. 14.43 til og fra Hovedbanegården.

Det var nøje planlagt og tilrettelagt indenfor spærretiden af vores "mimrekort", så vi følte, at vi kunne tage turen næsten gratis.

Vi elsker at køre med tog, og for at gøre nydelsen større købte vi to brødsticks og to kopper kaffe hos "Anne på Sporet", der er vores lokale cafe på Borup Station. Altid et venligt smil. Bolle med smør og ost er min favorit.

Godt at vi havde pladsbilletter, eller var det overflødigt? For i hele den togvogn, hvor vi sad, var vi mutters alene.

Vi nød kaffen, og jeg trak min nyerhvervede bog op af Helle Helle med titlen BOB.

Helle Helle kan det der med at skrive, kan jeg forstå, for hendes bøger er oversat til 22 sprog. BOB er en tynd bog, og bare på turen til København nåede jeg 10 kapitler i en meget komprimeret tekst.

Stilen er meget anderledes end i min nye bog "En flink dreng, men....". Min fortællerstil er af bibliotekernes lektørudtalelse blevet sammenlignet med Søren Ryges fortællerstil. Nå, men hver fugl synger med sit næb, og foreløbig bliver jeg i min egen stil. Der kan jo også ske meget i BOB i de næste 37 kapitler.

Fra Hovedbanegården gik vi over den næsten øde Rådhusplads. En stor flok duer hakkede i det midt på pladsen, og da rådhusuret bimlede kl. 12, vendte de det døve øre til og hakkede videre.

Duer er flyvende rotter, siger nogen. Nu kan duer jo faktisk ikke gøre for, at de er duer. De ligger i ægget, og når det er tid, hakker de hul og stikker hovedet ud og kikker på deres mor: "Shit, hvis jeg ligner hende der, er jeg en due".

Det er ligesom de danske børn, der lever i de syriske flygtningelejre og ikke må komme hjem til Danmark, fordi deres forældre i sin tid er rejst til Syrien. Børnene kan så sandelig heller ikke gøre for, at de er født af en forvildet kvinde. De kunne jo også bare have ladet sig føde af kristne almindelige danske kvinder. Nå, det er en anden historie.

Strøget er nu opdelt i en højrebane og en venstrebane, så de gående ikke ramler ind i hinanden. Der var nu heller ikke ret mange mennesker, for de fleste forretninger var lukkede.

En hel del forretninger står nu også tomme og har drejet nøglen. Et meget kedeligt, nærmest deprimerende syn. Jeg har stor sympati for de forretningsdrivende, restauranterne, flyselskaberne, rejsebureauerne og alle mulige andre, der lider under coronaen. Vaccinationerne er gået i gang, men meget laaaangsomt. Hvis jeg skulle bestemme, skulle sygehuspersonalet have først, for hvis sygehusvæsenet bryder sammen, bryder det hele sammen. Nå, det er også en anden historie.

På hjørnet af Strøget ud mod Nytorv er en større restaurering af en bygning i gang. Hele indmaden af et bevaringsværdigt hus er pillet ud, og kun ydervæggene med et smukt tårn står afstivet af en masse stålbjælker. Det må koste uendeligt meget at bygge på den måde, men godt gået.

Ved Storkespringvandet og stadig i dejligt solskin fandt vi ud af, at vi var gået for langt, så vi krydsede ned igennem Middelalderbyen og fandt Nørregade.

Målet var simpelthen at finde Nørregade 7, hvor min mor den 21. marts 1945 fik et skud i bagdelen af de engelske fly i forbindelse med bombningen af Shellhuset. Hun opholdt sig på øverste etage, da kuglerne piftede.

Hvorfor systuen hos Wessel og Veet skulle inddrages i krigshandlingerne, vides ikke. Jeg var med som et 1 døgn befrugtet æg, da kuglen susede forbi mine ører og kilede sig fast tæt på min mors rygsøjle. Det kan der læses mere om i bogen. Altså ikke i BOB, men i bogen om den flinke dreng.

Nørregade 7 er et nydeligt flot, nærmest herskabeligt hus, og jeg fik taget et foto i lyset fra den stadig skinnende sol. Fotoet skal bruges til et foredrag, der bygger på bogen om den flinke dreng.

Vor Frue Kirke var åben, og vi gik indenfor for at varme os lidt. Kirkerne kunne jo ikke vente, og de er i gang med at holde gudstjenester. Selvfølgelig efter alle kunstens og coronaens regler, men når alt andet er lukket ned, burde kirkerne måske nok også vente lidt med at lukke op. Nå, det er også en anden historie.

Kristus står med udbredte arme og tager imod, og man kunne også tænde vokslys. 5 lys for 20 kr., og beløbet gik til Folkekirkens Nødhjælp, og dem vil jeg så sandelig gerne støtte. Så vidt jeg ved, må man ønske, når man tænder et lys i en kirke, eller i hvert fald kan man lade sine tanker gå i den ønskede retning. Jeg tænkte på den forbandede corona (man må vist ikke bande i en kirke, men det var også kun i tankerne), og ønskede den langt ned i et dybt hul med store sten ovenpå.

Det første mål var nået, og nu var det meningen, at vi ville gå ud til Vanløse, hvor jeg voksede op i 1950'erne. Ud af Nørregade og lige ind på Torvehallerne, hvor der faktisk var en del mennesker, men selvfølgelig med to meters afstand og mundbind. Hvis der blev købt noget i boderne, måtte det først spises udenfor og kun i forsamlinger på under fem personer og uden sang.

Ved siden af Torvehallerne er der et toilet. Desværre havde jeg overset, at der kun måtte komme en person ind på toiletterne ad gangen. Altså ikke på det aflukkede toilet, det gav sig selv, men i hele lokalet.

En herre skældte ud og henledte opmærksomheden på et lille skilt blandt adskillige andre skilte, at der kun måtte komme en besøgende ind ad gangen. Jeg måtte oversætte det for en trængende udlænding, og herren var først glad, (eller ihvertfald ikke vred), da vi stod helt oppe på gaden og ventede.

Lettede fortsatte vi over Dronning Louses Bro og drejede ned ad Baggesensgade til Blågårds Plads og Folkets Park. Flotte grafittimalerier undervejs, eller i hvert fald farverige.

Gitte begyndte at spørge om, hvor langt der egentlig var til Vanløse, også fordi den strålende sol var gået over i støvregn. Jo, vi skulle kun hen til Landbohøjskolen og så ud ad Godthåbsvej. Tiden begyndte dog at løbe fra os, for vores pladsbillet gjaldt til kl. 14.43, så vi droppede Vanløse og ville tage den udflugt en anden dag.

I Landbohøjskolens Have fandt jeg en "viburnum tinus", der blomstrede, men ellers gik vi over Bjørn Nørgaards store kunstværk "Biologisk Mangfoldighed". I småregnen så det lidt slukøret ud, da farverne fortonede sig i den grå dis.

Nu var vi tæt på Frederiksberg Center, og på hjørnet udenfor ligger bageren Reinh van Hauen, enestående siden 1876, som de skriver på deres papkrus. De har ægte varm chokolade og romsnegle til enestående priser. Altså ikke lave, men enestående priser. Vi fik udryddet hele lageret af romsnegle, Nå, der var nu også kun 3 stk.

Endelig kunne vi sidde ned i den tomme metro mod Københavns Hovedbanegård, som vi nåede i god tid. På perronen lettede vi på mundbindene og slubrede den nu kun halvlunkne chokolade.

En due kom og tiggede, og jeg brød et lille stykke af romsneglen. En due kan dog ikke sluge hvad som helst, og hvis det er større end en ært, skal der kunne hakkes og deles, og stumpen for til højre og venstre. Da stumpen landede lige ved mine støvler, blev duen lidt betænkelig. Så kastede jeg stumpen lidt væk, og den hakkede videre. Godt man ikke er en due.

Behagelig hjemtur i det mere end halvtomme tog til Borup. Skridttælleren sagde nu 14.564 skridt til hver. Vi vaklede ned ad trapperne til gangtunnelen, og selvom det ikke er særlig sportsligt, tog vi elevatoren op til landjorden.

Efter to måneder med "vitaePro"-piller (nu ellers med dobbelt effekt) kunne vi ikke mærke nogen virkning. Så vi stoppede med dem, da de satte prisen op til det dobbelte. I stedet spiser vi små tomater og Tyrkisk Peber. Det hjælper nok lige så godt, og det er meget billigere.

Af Kim Greiner, Borup. Fortsættes senere i "Vinter i coronaens tid".