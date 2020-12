Send til din ven. X Artiklen: Vinter i coronaens tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinter i coronaens tid

Selvom verden mere eller mindre er lukket for rejser, er der heldigvis stadig mulighed for at få oplevelser inden for landets grænser. Her beretter Kim Greiner fra Borup om en tur til restauranten Nimb i København.

Heden - 02. december 2020 kl. 08:30

Første del:

En novemberaften på Nimb.

Det er ikke sjovt for nogen med al den corona, hverken for regeringen, rejsebureauerne, spillestederne, restauranterne, landmændene og især ikke for minkene m.m.

Som gammel eventyrer og globetrotter er det også noget af en hæmsko for mine normale livsudfoldelser. Lidt kan jeg da opleve, som da min kone Birgitte og jeg drog til Staden for at overvære en lille sangkoncert på Nimb i København.

Det var min gamle veninde Mette, der havde inviteret til hendes optræden i baren på Nimb. Det ville koste 195 kr. incl. et glas champagne at deltage, så vi fik fat i et par billetter.

Mette kendte jeg fra min tid som freelance journalist, dengang jeg arbejdede som seniorgartner på Landbohøjskolen.

Jeg var gået ind på Hotel Plaza i Biblioteksbaren, og der stod hun og sang. Jeg skulle nå toget hjem til Borup, men jeg fik da lige fat i hendes mailadresse, og vi aftalte et interview et par dage efter.

Jeg fik skrevet en artikel om sangfuglen til et københavnerblad, og siden optrådte vi endda sammen, hvor jeg holdt billedforedrag om USA, og Mette sang amerikanske sange. Jeg kendte derfor Mette ganske godt, selvom det måske var et par år siden, vi havde set hinanden sidst.

Min kone Gitte og jeg tager tit til København, bare for at gå tur og finde et hyggeligt sted at spise. Vi kan sagtens finde på at spise hos Burger King, hvor man kan få to menuer for 89 kr.

Denne gang skulle der større og dyrere boller på suppen, så jeg havde bestilt bord på Nimbs Brasserie.

Nimb var bange for, at vi ville glemme vores bestilling, så vi fik nok tre-fire sms'er, at de glædede sig til at se os, både i Brasseriet og senere i baren.

Vi glædede os også, så vi iførte os vores bedste tøj købt i Røde Korsbutikken i Borup samt et mundbind, og så steg vi på toget mod København.

Inde på de bonede gulve i "Nimberiet" var der foreløbig tomt i Brasseriet, så vi satte os i et lokale, hvor der også var en bar, og ventede på, at klokken skulle blive 17.30. Bartenderen spurgte, om vi ønskede noget, men nej tak, for vi skulle ind og spise om kun 10 minutter. Han syntes dog, at vi så lidt tørstige ud og kom med to glas gratis vand.

Præcis kl. 17.30 kom en ung tjener til pulten, og inden jeg fik sagt en lyd, spurgte hun, om jeg var Kim. Godt regnet ud, men vi var også de eneste, der havde bestilt bord så tidligt.

Vi blev ledt hen til et bord dybt inde i de fine lokaler og med en fin udsigt til lysene i Tivoli. Ak ja Tivoli. Vi har Tivolikort, men her i coronatiden skal man bestille tid på en app, der ligger oppe i "skyen", så det finder jeg nok aldrig ud af.

Vi fik udleveret et engangs- menukort, og vi sprang forretten over, selvom det da var fristende med 15 gram Baerii kaviar med blinis, cremefraiche og purløg til kun 325 kr. Da jeg ikke vidste, hvad Baerii og blinis var for noget, skulle jeg ikke nyde noget.

Der var dog også forretter til 125 kr., men vi koncentrerede os om hovedretterne.

Gitte valgte stegte kalvebrisler med selleripuré, syltede løgskaller, morkelsauce og kartoffelmos til 285 kr og til dessert Ris a la mande til 110 kr.

Jeg selv valgte dagens fisk (torsk) á la Basquaise med hvide bønner og hummersauce til 285 kr., plus en gang fritter til 45 kr. som tilbehør. Til dessert tre franske oste med behørig garniture og knækbrød til 160 kr.

Til denne udsøgte middag tog vi et glas Laforet blanc. Joseph Drouhin 2018. Den unge smukke kvindelige tjener Maria, (øjnene var ihvertfald smukke, for mundbindet dækkede resten) skænkede en sjat op, og jeg viste mit kendskab til vin ved at udbryde: "Jamen den smager jo ligefrem godt".

Et glas kostede 95 kr. og en hel karaffel postevand, sikkert oppumpet på Midtsjælland, var gratis. Senere to Nimb Café Latte til kun 100 kr. i alt, og det var jo ligefrem billigt.

Jeg kunne jo godt regne ud, at det hele ville løbe op i en pæn sum, men vi skal jo også tænke på, at restauranterne skal have penge i kassen, ellers fyrer de personale og lukker.

Et varmt kuvertbrød med friskt smør startede måltidet, og lidt efter kom retterne. En tommelfingerregel er jo, at jo finere stedet er, jo mindre er portionerne.

Min torsk lå i en fordybning i midten af tallerkenen og gemte sig, men hvor smagte den godt. Pommes fritterne var himmelske sprøde, og her kunne Burger King godt lære noget.

Til Gittes kalvebrisler, var der også en himmelsk sovs. eller hedder det sauce, sådan et fint sted?

Så kom desserten, og Gittes ris a la mande var en kæmpeportion med hakkede, ristede mandler og kirsebærsovs, medens jeg lidt misundelig sad og fedtede med mine tre små franske ostehapser.

Regningen lød på 1265 kr., og jeg skal nok lade være med at skrive, at jeg gav rigeligt med drikkepenge, for når man skriver det, er man en blærerøv, har jeg læst et sted.

Vi gik op ad trappen til baren, hvor der som overalt på hotellet er store flotte blomsterdekorationer.

En ny tjenerinde førte os til vores bord, der var lige ved scenen, hvor de optrædende skulle stå og synge og spille. Der var gratis vand på bordet, foruden chips, peanuts og håndsprit.

Lidt efter kom vores to glas champagne, og så kom de optrædende ind. To guitarister og Mette.

Der var dog et eller andet galt, for godt nok kunne jeg genkende det lange lyse hår, men Mette så yngre og slankere ud, end jeg huskede hende.

Hvis hun havde indtaget nogle foryngelsepiller, ville jeg også have fat i sådan nogle. Vi har i forvejen ladet os lokke til at købe nogen af de her "Vitapro"-piller, hvor gamle mennesker som os kan hoppe, springe og nærmest løbe maraton. Foreløbig er der dog ikke nogen virkning, men hvis nogen pludselig ser os løbe rundt om Kimmerslev Sø, så er virkningen indtruffet.

Jeg gjorde op med mig selv, at det ikke kunne være Mette, og vi fik opklaret, at sangerinden hed Frederikke. Der var sket et eller andet, og Frederikke sang da også ganske nydeligt, men jeg havde da håbet på at hilse på Mette.

Inden pausen havde vi drukket vores champagne, så vi bestilte et par ekstra drinks.

Nimb-drinks var "eventyrsdrinks", som jeg ikke kendte. Jeg tog en "The nightingale" der bestod af Jinzu-gin, viollikør, hindbæreddike m.m. og den blev serveret i et glas, der var udformet som en fugl og med en juleklokke om halsen.

Gitte fik en "Little match girl". Tjeneren oplyste inden, at hendes cocktail blev serveret varm. OK, selvfølgelig skal "Den lille pige med svovlstikkerne" have noget varmt.

Forresten sagde tjeneren De til os. Tænk engang, at vi nu er blevet så gamle, at et ungt menneske siger De.

Jeg har ikke selv sagt De til nogen siden til den gamle baron på Svenstrup Gods Jens baron Wedell Neergaard. Jeg kunne godt lide ham, og de hundredvis af gange hvor jeg sad ved mit skrivebord på Godskontoret, og baronen kom ind, så rejste jeg mig ærbødigt, og baronen gik hen til mig og stak næven frem: "Goddag hr. Greiner", og jeg svarede: "Goddag hr. baron". Det kan der faktisk læses mere om i min nye bog "En flink dreng, men ...".

Aftenen var ved at være slut, for i disse coronatider blev der pakket sammen kl. 22.

Vi betalte barregningen på i alt 675 kr. for underholdning, champagne og de to specielle drinks. Så alt i alt næsten 2000 kr. for en glad aften i København, men vi kan jo heller ikke komme ud og rejse.

Tivoli havde også lukket tidligt på grund af coronaen, og Hovedbanegården var nærmest mennesketom. medens vi ventede på vores tog til Borup.

Heldigvis kunne vi bruge vores "mimrekort", så togbilletten ikke skulle læsses oven i aftenens udskejelser.

Af Kim Greiner, Borup Fortsættes i anden del af "Vinter i coronaens tid".