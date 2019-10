Villa Virkelyst i Viby holder markedsdag

Har du eller din familie interesse i elektriske løbehjul, slankekurser, brugskunst, grafik, strik, æblemost, møbler, rejser, 3D-print og mange flere spændende ting, så besøg Villa Virkelysts lille markedsdag d. 5. oktober, hvor der vil være såvel indendørs som udendørs boder.

I Villa Virkelysts store indgangslokale er der indendørs boder med rådgivning, vejledning, kursussalg mv. samt et lille galleri og en bogcafé, mens de udendørs boder holder til i et stort markedstelt mellem Frisør D´ditte og Revisionsfirmaet Westergaard. De udendørs boder udbyder forskellige former for fysiske varer.

Derudover stiller Ramsømagle Forsamlingshus op med et madbodstelt, hvor man kan købe flæskestegs- eller kyllingesandwich, pølser, øl, vand, kaffe, te og kage.

Markedsdagen er en prøveballon

Et par af Villa Virkelysts medlemmer står bag ideen om afprøvningen af en markedsdag, hvor nogle af de tilknyttede virksomheder kan vise deres produkter frem for offentligheden. De to ledere af Villa Virkelyst, Tommy krabbe og Christina Sander Schønemann, har straks givet grønt lys for at lave et lille ”prøvemarked”, hvorefter ideen blev slået op på erhvervshusets interne Facebookside, og flere interesserede meldte sig hurtigt på banen.

Da Janne Stistrup Grønninger fra brugskunstbutikken, Stistruphus på Søndergade 54, læste Facebookopslaget, meldte hun sig straks til at være med i planlægningsgruppen for markedsdagen.

”Markedet er lige præcis det, jeg har brug for til min lille butik. Ved at deltage i et marked, får jeg jo mulighed for at synliggøre min butik, hvor jeg sælger brugskunst og møbler – og også at fortælle folk, hvor jeg bor”, fortæller Janne, der allerede er frisk på at være med til at planlægge kommende markedsdage, hvis der er interesse for det.

Et par af de nærliggende butikker, Blomstersnedkeriet og Jespers Cykler, der begge er medlemmer af Villa Virkelyst, støtter også op om dagen med flere gode markedstilbud.

Mulighed for et forårsmarked

Den lille markedsdag er blevet planlagt på omkring en måneds tid, så udbuddet af virksomheder er selvfølgelig derefter. Men hvis interessen for markedsdage i Viby er til stede, er planlægningsgruppen klar til at invitere mange flere til en ny og større markedsdag til foråret.

Den ene af de daglige ledere i Villa Virkelyst, Tommy Krabbe udtaler:

"Sådan et tiltag er præcist sådan noget, vi har ønsket at skabe grobund for: At medlemmerne selv tager initiativ til at bruge virkelysten og netværket til glæde for hinanden og byen. Det er imponerende, hvad arrangørerne har fået planlagt på rekordtid”.

Villa Virkelyst er støttet af Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering, og alle interesserede er velkomne til at kigge ind, hvis man er nysgerrig efter at se huset – og det gælder selvfølgelig også uden for markedsdagen.

Der er stadig få ledige boder, som interesserede kan ansøge om hos Janne via stistruphus@gmail.com