Vikinger søger frygtløse krigere til kongens hird

I Sagnlandet Lejre arbejder man på højtryk for, at alt er klar til den officielle åbning af Kongehallen 29. maj 2020. Inden fortidskongerne kan flytte ind, skal de naturligvis have en hird af de ypperste vikingekrigere.

Derfor har Sagnlandet Lejres vikinger hver dag i efterårsferien arrangeret krigerlejr for alle gæster på markedspladsen Ravnebjerg, hvor de bedste af de bedste rekrutter får mulighed for at komme i kongens sold.

"I myten om helten Beowulf hører vi om kong Roar, som havde 'stor krigslykke og hæder. At hans slægtninge og venner var ivrige efter at adlyde ham og hans unge følgesvende voksede til en mægtig hird'. Og sådan var det vitterligt på den tid, en konge var ikke noget uden sin hird," fortæller Jutta Eberhards, der er områdeansvarlig for vikingerne i Sagnlandet Lejre.

Og når vores konge flytter ind til foråret, skal han naturligvis også have en hird!

Lægger man vejen forbi efterårsferiens krigerlejr kan unge som gamle prøve sig frem med vikingernes forskellige våben – sværd, skjold, spyd og daneøkse.

Enhver kriger får det våben, der passer en bedst. På den måde ved man, om det i bytte for lidt sølv skal være et sværd eller en kniv, man skal snitte i snitteværkstedet. Her modtager man også kongens belønning i form af den helt særlige sværdperle.

For at træningen skal dække både angreb og forsvar, har Sagnlandets vikinger bygget en borg af halm, hvor kampene rigtig kan folde sig ud. Og kommer det til sammenstød i det åbne land, er det nødvendigt inden at have øvet sig på at holde skjoldmuren.

Selvom alle kun kæmper med bløde våben og for sjov, står vølver og sårkyndige klar i feltlazarettet. Her viser de, hvordan man lappede krigens sår, satte brækkede knogler sammen og styrkede kampmoralen med varm løgsuppe.

Som altid står aktiviteterne på et stærkt fagligt fundament i Sagnlandet Lejre. Projektleder med ansvar for indretning af Kongehallen, arkæolog Tania Lousdal Jensen forklarer:

"Vi finder masser af spor efter vikingekongens hird i det arkæologiske materiale. Fra Estland kender vi til et fund af et skib med svenske krigere, som har endt deres dage i en massegrav ombord på deres fartøj. Det er et vildt fund, som giver os et unikt indblik i vikingekrigerens sociale liv, fordi krigerne er gravlagt i forhold til status. De mest betydningsfulde af kongens mænd – dem med de flotteste våben ligger øverst, de mindst vigtige nederst. I jernalderen havde stormænds betroede krigere formentlig særlige fordele. Dem kan man identificere ved Ringknapsværdet, som er sværd udstyret med en særlig ring på sværdknappen. Det er sandsynligvis gaver fra krigernes stormænd, som viser en tilknytning til magten. Stormænd og konger på den tid har haft en betroet hird af krigere, og det vil vi både i efterårsferien og fremover dykke endnu dybere ned i gennem vores formidling i Sagnlandet Lejre."

Det hele handler dog ikke om krig og kamp. Rigtige krigere må også nødvendigvis tage sig af de mere fredelige sysler så som bagning af fladbrød, smykkehåndværk og historiefortælling. Det inviteres alle krigere in spe naturligvis også til at være med til.