Vikingehal modtager pris for godt håndværk

Heden - 19. august 2020 kl. 08:10

Den fylder ikke så lidt i landskabet, vikingehallen. Med sine mere end 60 meter nærmest troner den øverst på bakketoppen i Sagnlandet Lejre, hvor den er genskabt. Og alle, der har lagt vejen forbi, siden Hendes Majestæt Dronningen i juni kappede den røde snor med et enægget vikingesværd og erklærede Kongehallen for åben, har da også været imponerede.

Det samme gælder Mads Raaschou, der er oldermand for Københavns Snedkerlaug.

"Vikingerne var gudsbenådede snedkere, og i den nye Kongehal er vikingernes imponerende træskærerarbejder vakt til live på en måde, der imponerer alle, der ser dem i dag - selv en erfaren træhåndværker som jeg," siger han og fortæller, at Snedkerlauget har valgt at tildele byggeriet en af de fornemmeste priser inden for træhåndværk, der findes i Danmark: Snedkerprisen 2020.

Snedkerprisen er skænket af Kirsten og Freddy Johansens Fond, og er blevet uddelt siden 2018.

Med prisen, som i sin tid er stiftet for at understøtte og skabe opmærksomhed om danske projekter med innovative løsninger inden for moderne træarbejde i højeste kvalitet, følger 150.000 kroner, fortæller Mads Raschou og uddyber:

"Den nye Kongehal i Sagnlandet Lejre er et prisværdigt eksempel på en udøvelse af snedkerhåndværket, der både er teknologisk innovativt og præget af stor respekt for håndværkstraditioner, der strækker sig endnu længere tilbage end Københavns Snedkerlaugs historie - helt tilbage til vikingetiden," siger han og forklarer, at det netop er det - kombinationen af det innovative med de gamle håndværksmæssige traditioner og uovertruffen kvalitet - som gør, at valget i år er faldet på den genskabte vikingehal som vinder af prisen:

"Kongehallen - både den oprindelige og den nye, som Sagnlandet Lejre har fået opført - er uomgængeligt ambitiøs. Den fortæller historier om magt, levevis, historie, håndværk og skønhed," siger han og fortæller, at prisoverrækkelsen bliver afholdt i Sagnlandet Lejre fredag den 27. august.

Tilbage i Sagnlandet Lejre, foran hoveddøren til den nye Kongehal, står Lars Holten, en strålende glad og ikke mindst stolt direktør.

"Vi er stolte! Det er en pris, som vi i Sagnlandet Lejre tager imod med stor glæde og stor ydmyghed. Arbejdet med at genskabe landets største kongehal fra vikingetid i fuldtømret dansk eg har været en unik proces. Gennem vores arkæologiske research og stærke samarbejde med nutidens dygtigste håndværkere, skovbrugere og arkitekter har vi fået ny forståelse og enorm respekt for de ukendte tømrere, snedkere og billedskærere, der i 700-tallet udtænkte, skabte og udsmykkede den oprindelige kongehal," siger Lars Holten og fortsætter:

"At lige præcis folkene bag Snedkerprisen har udvalgt os til en pris for det håndværksmæssige, får os i høj grad til at føle, at vi er lykkedes med at slutte en smuk ring mellem fortid og nutid, og mellem tradition og innovation - både når det kommer til materialer, og når det kommer til udførelse. Det giver en stolthed, som kan mærkes helt ned i tæerne, både på snedkerfagets og kulturarvens vegne, og er på sin vis også en fornem hyldest til vores fjerne vikingeforfædre, der selv brød nye veje indenfor bygning af hurtige langskibe og design af monumental bygningsarkitektur."