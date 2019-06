Vigersted Dilettanten byder på egnsspil

Vigersted Dilettantens egnsspil "Banebørster og Sognerødder- balladen om en jernbane" er klar til opførelse udendørs på Kirkeengen lige midt i Vigersted. Stykket handler om, hvad der skete, da banebørster og ingeniører kom til Vigersted for hundrede år siden og skabte røre i lokalbefolkningen og blandt sognerådsformændene. Det indeholder både kamp og kærlighed, bestikkelse og plattenslageri.

Over 40 skuespillere er på scenen og et kor på 25 medlemmer og 4 musikere skaber den rette stemning med sang og musik.

Egnsspillet opføres fredag d. 21. juni kl. 19.30, lørdag d. 22. juni kl. 15.00 og søndag d. 23. juni kl. 18.00. Kirkeengen omdannes til en markedsplads med boder med mad og drikke, kaffe og kage.

De øvrige boder indeholder trædrejer, keramik, brugskunst, pileflet og lys," nørklerier", billedkunst, smykker og tarotkort, hvor du kan få et kig ind i fremtiden.

Specialøl med navnet "Banebørster" og "Sognerødder" fra Dagmarbryggeriet kan nydes på pladsen, men også købes med hjem fra ølboden. Spejderne bygger en historisk lejrplads, hvor nysgerrige børn for et lille beløb kan prøve at være spejder for en dag. Museums Vestsjællands udstilling om Midtbanen kan ses på markedspladsen. Udstillingen fortæller historien og viser fotos fra dengang, Midtbanen blev bygget for ca. 100 år siden.

Markedspladsen åbner fredag kl. 18.00, lørdag åbnes kl. 14, og søndag åbnes kl. 16.30. Fredag og søndag er der mulighed for spisning inden forestillingen og lørdag efter forestillingen.

Billet- og madbestilling på www.vigersted.nemtilmeld.dk Resterende billetter kan købes ved indgangen.

Efter forestillingen søndag går skuespillere i kostumer, kor og publikum i fakkeltog til Sankt Hansbål på skolens sportsplads, hvor Britta Nielsen, Ringsted Kommune, holder båltalen kl. 20.30, hvorefter bålet tændes.

Det anbefales at medbringe en pude elle tæppe til tilskuerbænkene og tøj efter vejret.

Parkering ved Vigersted Hallen Ågerup 1 eller Vigersted Skole Snekkerupvej 4.

Læs mere på www.vigersted.net/egnsspil2019