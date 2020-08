Vibyspejderne på tur til Island

Årets sommerlejr blev en uforglemmelig oplevelse for både spejdere og ledere.

Der er ingen tvivl om, at det er spændende at være spejder i Viby.

Men da Covid19 lagde hele landet ned i foråret, var det ved at blive lige lovlig spændende. For nu hang den store tur til Island, som spejderne har arbejdet frem imod i flere år, i en tynd tråd.

Heldigvis var netop Island blandt de første lande, der åbnede op for Danmark.

Dermed kunne turen gennemføres, så de senere års målrettede udvikling i spejdergruppen med fokus på friluftsfærdigheder kunne veksles til en uforglemmelig oplevelse for de 20 spejdere og ledere.

Der blev vandret i vulkanske fjelde i røde, grønne, sorte, blå, gule og helt lyse farver akkompagneret af dampende svovlpøle og kogende kilder - helt op hvor der stadig lå sne fra sidste vinter, og hvor lejren måtte etableres på et underlag af lige dele vulkansk aske og glitrende sort vulkansk glas.

Det lyder som en snavset affære, men faktisk var det den reneste spejderlejr i mands minde, da det varme vand fra Islands undergrund gjorde det muligt at lokke spejderne til timelange varme bade hele fem gange på den otte dage lange sommerlejr!

Et af badene var ligefrem opvarmet af egen lille gejser, der hvert 3. minut sendte nye forsyninger af skoldhedt vand ned i den dampende badesø.

Og det var med god samvittighed, at spejderne kunne nyde de varme kilder, for vandringen med fuld oppakning havde ført dem igennem terræner med op til 680 højdemeter på en dag.

Spejderne havde selv været med til at finansiere turen ved at sælge juletræer og aflæse vandmålere igennem flere år. Derudover skal der lyde en tak til Lions Ramsø for deres bidrag til turen.