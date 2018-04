Vibyspejderne og verdensmålene

86 af Peder Syv Gruppes spejdere og ledere har fået FN’s 17 verdensmål godt ind under huden, for de var omdrejningspunktet for alle aktiviteterne på årets gruppetur, der foregik under de store fyrretræer på Klinteborg ved Sejrøbugten. Målene skal holde verdens lande på en bæredygtig kurs frem mod 2030, og hele lørdagen gik med en spændende rejse til 17 lande, hvor der skulle løses 17 vidt forskellige opgaver - en for hvert af de ambitiøse mål. Spejderne tilberedte blandt andet insektlarver over bål som et bud på en proteinkilde, der kun kræver 2 liter vand pr. kg når den skal produceres overfor oksekødets 15.000 liter og arbejdede hårdt for at minimere vandspild i et noget udfordrende rørsystem! Patruljerne var til lejligheden sammensat af spejdere fra den yngste mikrobespejder på 5 år til de ældste tropsspejdere på 16 år. Der lå således et vist ansvar på skuldrene af tropsspejderne, der fik ansvaret for at få alle med i løsningen af opgaverne. Netop derfor var det meget glædeligt at Peder Syv Gruppe nu kan mønstre hele 25 deltagende tropsspejdere på gruppeturen, hvilket ikke er set i rigtig mange år! De havde oven i købet overskud til at stå for planlægning og afvikling af det store fælles lejrbål på trods af de prøvelser, de blev udsat for, da de som flygtninge på et natløb måtte smugle bloddiamanter over grænsen for at tjene penge til menneskesmuglerne! Mini og mikrospejderne nåede endvidere en flyvetur med Peter Pedal til både Afrika og USA mens juniorspejderne fik spillet verdensmålsbingo og alle fik tumlet på den store grund, så det var en flok glade men trætte spejdere der søndag kom hjem til Viby Sj.