Viby idrætsforening

Viby Idrætsforening har netop afholdt det årlige repræsentantskabsmøde og her blev der uddelt hæder til flere trænere/ledere for deres store engagement i foreningen i det forløbne år.

Årets SuperBest Viby's idrætspris gives til uddannelse og den tilfaldt Jeppe Snedker fra fodbolden.

Inga Skjærris udtaler at det har været 11 spændende år, men også udfordrende. Viby Idrætsforening er inde i en stor vækst der er omkring 42% af borgerne der er medlem af Viby Idrætsforening svarende til ca. 2400 medlemmer fordelt på 11 afdelinger.

Inga Skjærris ønsker den nye formand held og lykke i arbejdet.

Forud for repræsentantskabsmødet var Viby IF blevet kåret til Årets Idrætsforening 2018 af DGI midt og Vestsjælland, en stor hæder, som vi er meget stolte af siger Inga Skjærris. Det er en pris som er med til synliggørelse af Viby Idrætsforening og er med til at sætte os på landkortet.

Aftenen sluttede med at politiinspektør Michael Rasmussen, Midt og Vestsjælland delte roser ud til Viby Idrætsforening for det store arbejde der gøres for børn og unge og for medvirken til bekæmpelse af kriminalitet i området.