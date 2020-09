Send til din ven. X Artiklen: Viby får et rigtigt apotek Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viby får et rigtigt apotek

Inden udgangen af dette år står et helt nyt apotek klar til Viby-borgerne.

Heden - 20. september 2020 kl. 10:50 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Tiden er løbet fra apoteksudsalg".

Så kontant er meldingen fra apoteker Steffen Zederkof, der står bag Borup Apotek og en række andre apoteker og apoteksudsalg derunder.

Derfor er han netop nu i gang med at omdanne Viby Apoteksudsalg til et rigtigt apotek, så kunderne fremover vil kunne få deres medicin med det samme.

Hidtil har man været nødt til at ringe til Borup Apotek og bestille sin receptpligtige medicin, og tre gange om dagen er medicinen så blevet kørt fra Borup til Viby. Men det er ikke længere en gangbar løsning, mener apotekeren.

"Folk vil ikke vente på at skulle have deres medicin. I og med at antallet af apoteker er eksploderet, og at man har fået hurtigere og lettere adgang til receptpligtig medicin, er tiden løbet fra, at man skal ringe først og hente sin medicin senere. Man skal kunne få den med det samme. Derfor ser jeg det nye apotek som et nødvendigt sats."

Det nye Viby Apotek kommer fortsat til at høre under Borup Apotek og have Steffen Zederkof som apoteker. Adressen bliver også den samme, men udseendet bliver nyt. Det vidner den igangværende byggeproces om.

"Jeg har revet en mur ned, så lokalet er blevet cirka en tredjedel større. Og så bliver det også et mere moderne apotek, som jeg laver efter mine egne design, ligesom jeg gjorde i Borup," lyder det fra apotekeren.

Han medgiver, at det kan være udfordrende at bygge om, samtidig med at apoteksudsalget holder åbent.

Det er nemlig ikke tilladt at lukke hverken et apotek eller et apoteksudsalg pga. ombygning, da folk skal have adgang til deres medicin.

Et nyt og større apotek kræver også arbejdskraft, og her regner Steffen Zederkof med, at det bliver en blanding af nyansættelser og omfordeling af den nuværende arbejdsstyrke. Med et rigtigt apotek i Viby vil medarbejderne i Borup ikke længere skulle bruge ressourcer på at pakke medicin og køre den til Viby.

"Forhåbentlig bliver vi lidt mere effektive. Det vil også være godt for miljøet med mindre kørsel frem og tilbage. Men vi skal nok også have lidt nye folk til apoteket i Viby."

Hvornår det nye apotek står færdigt er endnu ikke helt klart.

"Jeg har ikke sat en dato endnu, for pt. er der for mange ubekendte. Men vi skal være færdige i 2020 og inden den 1. december, for der har vi travlt," siger Steffen Zederkof.

Med det nye apotek i Viby kommer Borup Apotek til at have fire rigtige apoteker under sig, inkl. det i Borup.