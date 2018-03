Viby U16 piger starter foråret i nyt spillertøj

Med forår og påske kommer forårsturneringen i fodbold. Turneringen starter op lige efter påske, men heldigvis har spillerne haft mulighed for at træne udendørs hele vinteren på vores kunststofbane. Med 3 træningskampe indenfor de sidste 12 dage er holdet helt klar til det intense kampprogram med 1 kamp om ugen i 10 uger inden sommerferien.



Efter påske og når græsbanerne bliver åbnet, vil holdet, der består af 19 spillere i årgangen 2002 - 2004, træne mandag og onsdag tidligt på aftenen. Der er tilknyttet to trænere samt en holdleder til holdet. Skulle du havde lyst til at være en del af dette hold, kan du kontakte holdets cheftræner Carsten Steffens mobil 22 56 42 15.



Brilleforretningen Louis Nielsen - Lyngby er blevet holdets nye sponsor, hvilket vi er utrolig glade for. Vi har fået nyt dejligt spillertøj til alle vores spillere. Nu kan de iføre sig et holdsæt af ens bluser, shorts og strømper. Det er spillerne rigtig glade for, da de var vokset ud af vores tidligere tøj. Da vinteren kom fik alle spillere og voksne omkring holdet nye huer, som har været brugt meget. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Louis Nielsen - Lyngby for vores nye tøj.