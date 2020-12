Elevrådet på Viby Skole har bl.a. arbejdet med elevdemokrati og arrangeret skolefester og julehygge for eleverne. Privatfoto.

Viby Skoles elevråd er kåret til Årets Elevråd

Elevrådet på Viby Skole har været en væsentlig faktor i at skabe et godt fællesskab efter sammenlægningen med naboskolen sidste år, lyder det bl.a. i begrundelsen fra Danske Skoleelever, der står bag kåringen.

Heden - 02. december 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

"Også et stort tillykke fra jeres nuværende borgmester - bliver virkelig stolt over at læse, at I har sat så mange gode ting i gang på Viby Skole".

Sådan skriver Roskilde-borgmester Tomas Breddam i en kommentar på Facebook, efter at elevrådet på Viby Skole i torsdags blev kåret til Årets Elevråd.

Det er interesseorganisationen Danske Skoleelever, der hvert år tildeler prisen som Årets Elevråd til et elevråd på en dansk grundskole, der har gjort en særlig indsats for at fremme elevdemokratiet.

Og i år er det altså Viby Skole, der løber med prisen.

Sidste år blev Peder Syv Skolen og Dåstrup Skole lagt sammen til Viby Skole, og i den proces har elevrådet været en væsentlig faktor i at skabe et godt fællesskab blandt eleverne fra begge skoler, lyder det bl.a. i begrundelsen fra Danske Skoleelevers bestyrelse.

Men elevrådet har også sat gang i mange andre ting, lyder det fra Rasmus Rosenlund Ditlefsen, næstformand i Danske Skoleelever:

"Elevrådet på Viby Skole har haft stor succes med flere ting, som de selv har taget initiativ til. De har oprettet en legepatrulje og tilrettelagt en kampagne sammen med Trafik i børnehøjde for at komme tæt og farlig morgentrafik til livs," siger han i en pressemeddelelse.

"Elevrådet på Viby Skole fortjener anerkendelse for deres indsats. Udover deres arbejde med elevdemokrati har de også arrangeret skolefester og julehygge for alle elever. Det er godt gået. Jeg håber, de er motiveret til at fortsætte med at tage initiativ til forandringer, nytænke og arrangere sjove ting for de andre elever på skolen," siger Rasmus Rosenlund Ditlefsen.

Formanden for elevrådet, Alberte Lawaetz, er glad og stolt over, at det er Viby Skoles elevråd, der er blevet kåret som Årets Elevråd. Men udnævnelsen kommer også lidt bag på hende.

"Jeg har selv været meget overrasket over, at vi vandt, især fordi vores skole er helt ny. Vi blev lagt sammen med naboskolen for et år siden, så vi havde slet ikke regnet med det," skriver hun i en mail til avisen.

Alberte Lawaetz medgiver dog, at elevrådet har arbejdet hårdt på at få skabt et godt fællesskab efter skolesammenlægningen.

"Jeg syntes, vi har fortjent det, da vi har arbejdet meget med at få den nye skole til at fungere. Det er især også den tidligere formand, Jessica, der har gjort, at vi har været så heldige at vinde."

Hvad præmien på 10.000 kroner skal bruges til, er ikke helt fastlagt endnu, men ifølge elevrådsformanden er der tanke på nogle nye udendørsfaciliteter eller tilskud til elevfester, når corona igen tillader det.